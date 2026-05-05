Detienen en Colombia a “Alex”, pieza clave del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

El sujeto capturado (Infobae México/Jesús Aviles)

Las autoridades de Colombia informaron el arresto de un hombre de origen mexicano identificado como un elemento relevante de la Cártel del Sinaloa y quien es requerido por Estados Unidos.

Se trata de Jorge E. P., quien es identificado con el sobrenombre Alex y quien es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, según compartió la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia el 4 de mayo.

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El arresto del hombre de origen mexicano fue realizado por elementos de la Policía de Colombia con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Agentes de la Policía Nacional de Colombia, algunos con uniformes amarillos y otros con equipo táctico, realizan una detención. Un hombre es esposado y escoltado por cuatro agentes en diferentes ubicaciones, tanto interiores como exteriores. El material documenta la captura de 'Alex', presunto miembro del Cártel de Sinaloa, en Colombia.

Según destacaron las autoridades colombianas, se trata de un hombre que funcionaba como enlace financiero y logístico del grupo criminal mexicano.

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“Alias ‘alex’ es pieza clave del “Cartel de Sinaloa”, requerido por EE.UU, el cual facilitaba su expansión delictiva transnacional robusteciendo las rutas y tráfico de drogas sintéticas y fentanilo", es parte del informe de las autoridades de Colombia.

Un breve video compartido en los canales oficiales de las autoridades muestra al sujeto siendo escoltado por agentes de seguridad colombianas.

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De Sinaloa a Colombia: por qué viajó al país sudamericano

Los registros de las autoridades señalan que es buscado desde septiembre de 2025 por una corte del distrito de Nueva York.

El sujeto detenido en Colombia (x/@DIJINPolicia)

Según las averiguaciones, Alex estaba en territorio colombiano debido a que buscaba esconderse de los controles de seguridad realizados en Sinaloa, México

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De igual manera, tenía la encomienda de “fortalecer los enlaces con estructuras criminales locales dedicadas al narcotráfico de sustancias sintéticas”, es parte de lo compartido por las autoridades.

Grupos criminales mexicanos y su relación con Colombia

En junio de 2024 la Defensoría del Pueblo de Colombia publicó un documento en el que identifica las estructuras criminales que operan en Colombia.

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(Archivo)

“Se han identificado estructuras del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, junto con estructuras de crimen organizado, las cuales se pueden subdividir en alcance regional; como Los Costeños, Los Nuevos Rastrojos, Los Nuevos Rastrojos Caleños, Los Pepes, y Los Vega Daza; y de alcance transnacional, incluyendo el Tren de Aragua, el Cartel de los Balcanes, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco, y Los Pranes”.

Mese antes, en junio de 2023, Infobae México consultó con agencias de seguridad colombianas sobre el papel de los grupos delictivos mexicanos en la región.

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“El cartel de Sinaloa envía emisarios a la costa caribe colombiana donde realizan contactos con diferentes organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, acuerdan cantidades a enviar mediante la modalidad de lanchas rápidas tipo GO FAST y contaminación de contenedores con carga tipo exportación con destino a Estados Unidos y Centroamérica".