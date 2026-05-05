¿Abrirán los bancos hoy 5 de mayo en México? Horarios y servicios confirmados por la CNBV

Cada año, la CNBV publica el listado de días inhábiles para el sector bancario con base en las fechas de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos en México operarán con normalidad este martes 5 de mayo, a pesar de que la fecha conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que las sucursales abrirán en su horario habitual y los cajeros automáticos funcionarán las 24 horas, como cualquier día laboral ordinario.

La razón es directa: el 5 de mayo no figura en el calendario de días inhábiles que la CNBV publica cada año con base en el Diario Oficial de la Federación y en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al no estar reconocida como fecha de descanso obligatorio por la LFT, ninguna institución bancaria está obligada a cerrar sus puertas.

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Este martes los bancos abren sus puertas con normalidad. El 5 de mayo, pese a su relevancia histórica, no tiene estatus de asueto oficial según la Ley Federal del Trabajo ni en el calendario de la CNBV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aniversario de la Batalla de Puebla tiene peso histórico, pero no estatus legal de día festivo a nivel nacional. En 1862, el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas francesas a pesar de la desventaja en número y armamento. La victoria consolidó el sentido de identidad nacional, pero la conmemoración no derivó en un descanso oficial reconocido por la legislación laboral vigente.

Lo cual significa que trabajadores y estudiantes solo podrán ausentarse si su institución —pública o privada— emite una disposición interna al respecto. En ausencia de esa disposición, la jornada transcurre con normalidad.

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El calendario de 2026 ya está definido

La CNBV determina de forma anual los días en que el sector bancario suspende operaciones. Para 2026, los días inhábiles restantes son los siguientes:

El 16 de septiembre por el Día de la Independencia

El 2 de noviembre por el Día de Muertos

El 17 de noviembre como conmemoración de la Revolución Mexicana

El 12 de diciembre por el Día del Empleado Bancario

El 25 de diciembre por Navidad

4. La Ley Federal del Trabajo no contempla el 5 de mayo como día de descanso obligatorio. Por eso, la CNBV no incluyó la fecha entre los días inhábiles del sector bancario para 2026. REUTERS/Henry Romero

Los días que ya pasaron en el año incluyeron los siguientes: 1 de enero, el 3 de febrero, el 17 de marzo, el 17 y 18 de abril por Semana Santa, y el 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo.

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Los cajeros automáticos operan de forma ininterrumpida los 365 días del año, independientemente de si se trata de un día festivo o laboral. Las sucursales bancarias ubicadas dentro de centros comerciales o supermercados podrían ajustar su horario al del establecimiento que las alberga, por lo que conviene verificar con el banco correspondiente antes de acudir. De igual manera las aplicaciones bancarias y la banca en línea seguirán funcionando.