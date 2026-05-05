México

¿Abrirán los bancos hoy 5 de mayo en México? Horarios y servicios confirmados por la CNBV

Cada año, la CNBV publica el listado de días inhábiles para el sector bancario con base en las fechas de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo

Guardar
Vista trasera de un hombre joven usando un cajero automático en una acera urbana. La pantalla del cajero muestra menú. Al fondo, una calle con tráfico.
Cada año, la CNBV publica el listado de días inhábiles para el sector bancario con base en las fechas de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos en México operarán con normalidad este martes 5 de mayo, a pesar de que la fecha conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que las sucursales abrirán en su horario habitual y los cajeros automáticos funcionarán las 24 horas, como cualquier día laboral ordinario.

La razón es directa: el 5 de mayo no figura en el calendario de días inhábiles que la CNBV publica cada año con base en el Diario Oficial de la Federación y en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al no estar reconocida como fecha de descanso obligatorio por la LFT, ninguna institución bancaria está obligada a cerrar sus puertas.

PUBLICIDAD

cajero automático, persona joven, transacción, banco, clave, detalle. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este martes los bancos abren sus puertas con normalidad. El 5 de mayo, pese a su relevancia histórica, no tiene estatus de asueto oficial según la Ley Federal del Trabajo ni en el calendario de la CNBV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aniversario de la Batalla de Puebla tiene peso histórico, pero no estatus legal de día festivo a nivel nacional. En 1862, el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas francesas a pesar de la desventaja en número y armamento. La victoria consolidó el sentido de identidad nacional, pero la conmemoración no derivó en un descanso oficial reconocido por la legislación laboral vigente.

Lo cual significa que trabajadores y estudiantes solo podrán ausentarse si su institución —pública o privada— emite una disposición interna al respecto. En ausencia de esa disposición, la jornada transcurre con normalidad.

PUBLICIDAD

El calendario de 2026 ya está definido

La CNBV determina de forma anual los días en que el sector bancario suspende operaciones. Para 2026, los días inhábiles restantes son los siguientes:

  • El 16 de septiembre por el Día de la Independencia
  • El 2 de noviembre por el Día de Muertos
  • El 17 de noviembre como conmemoración de la Revolución Mexicana
  • El 12 de diciembre por el Día del Empleado Bancario
  • El 25 de diciembre por Navidad
4. La Ley Federal del Trabajo no contempla el 5 de mayo como día de descanso obligatorio. Por eso, la CNBV no incluyó la fecha entre los días inhábiles del sector bancario para 2026. REUTERS/Henry Romero
4. La Ley Federal del Trabajo no contempla el 5 de mayo como día de descanso obligatorio. Por eso, la CNBV no incluyó la fecha entre los días inhábiles del sector bancario para 2026. REUTERS/Henry Romero

Los días que ya pasaron en el año incluyeron los siguientes: 1 de enero, el 3 de febrero, el 17 de marzo, el 17 y 18 de abril por Semana Santa, y el 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo.

Los cajeros automáticos operan de forma ininterrumpida los 365 días del año, independientemente de si se trata de un día festivo o laboral. Las sucursales bancarias ubicadas dentro de centros comerciales o supermercados podrían ajustar su horario al del establecimiento que las alberga, por lo que conviene verificar con el banco correspondiente antes de acudir. De igual manera las aplicaciones bancarias y la banca en línea seguirán funcionando.

Temas Relacionados

bancos5 de mayoCNBVmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU contra el fentanilo: lo declara arma de destrucción masiva, apunta a rutas en México y precursores desde Asia

La nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos redefine el fentanilo como arma de destrucción masiva y presiona a México a desmantelar narcolaboratorios

EEUU contra el fentanilo: lo declara arma de destrucción masiva, apunta a rutas en México y precursores desde Asia

Javier Ceriani revela presunto maltrato de Christian Nodal a músicos en medio de conflicto familiar y legal

Las acusaciones de maltrato a los mariachis incluyen supuesta indiferencia del cantante ante sus condiciones de viaje y hospedaje durante las giras

Javier Ceriani revela presunto maltrato de Christian Nodal a músicos en medio de conflicto familiar y legal

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de mayo de 2026

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 5 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 5 de mayo

Así cambia la estrategia de EEUU contra los cárteles mexicanos en 2026: las 10 claves de la nueva ofensiva

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 detalla una nueva ofensiva de EEUU contra los cárteles mexicanos, con sanciones, inteligencia y presión directa a México para lograr detenciones, extradiciones y el cierre de narcolaboratorios

Así cambia la estrategia de EEUU contra los cárteles mexicanos en 2026: las 10 claves de la nueva ofensiva
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU contra el fentanilo: lo declara arma de destrucción masiva, apunta a rutas en México y precursores desde Asia

EEUU contra el fentanilo: lo declara arma de destrucción masiva, apunta a rutas en México y precursores desde Asia

Así cambia la estrategia de EEUU contra los cárteles mexicanos en 2026: las 10 claves de la nueva ofensiva

Así diseña el gobierno los operativos para blindar Sinaloa tras salida de Rubén Rocha Moya

EEUU exige a México la detención de líderes criminales para seguir cooperando en temas de narcotráfico

Detienen en Colombia a “Alex”, pieza clave del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Javier Ceriani revela presunto maltrato de Christian Nodal a músicos en medio de conflicto familiar y legal

Javier Ceriani revela presunto maltrato de Christian Nodal a músicos en medio de conflicto familiar y legal

Cazzu revela experiencia paranormal en su casa junto a su hija Inti

En pleno furor de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en México, director revela si habrá tercera parte

Así fue el portazo para ver a Calvin Harris en la Feria de Puebla 2026

Abelito manda mensaje a Alexis Ayala tras el anuncio de divorcio del actor: “Uno llega solo a este mundo”

DEPORTES

“Está en peligro Canelo”: cuando Eduardo Lamazón analizó a los grandes del boxeo

“Está en peligro Canelo”: cuando Eduardo Lamazón analizó a los grandes del boxeo

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Cómo Martinoli influyó en el apodo de Eduardo Lamazón “Don Lama”

Así se despidió Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón antes de fallecer: “Esto no es un final, sino una pausa en el camino”

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos