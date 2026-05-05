¿Abrirán los bancos hoy 5 de mayo en México? Horarios y servicios confirmados por la CNBV

Los bancos en México operarán con normalidad este martes 5 de mayo, a pesar de que la fecha conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que las sucursales abrirán en su horario habitual y los cajeros automáticos funcionarán las 24 horas, como cualquier día laboral ordinario.
La razón es directa: el 5 de mayo no figura en el calendario de días inhábiles que la CNBV publica cada año con base en el Diario Oficial de la Federación y en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al no estar reconocida como fecha de descanso obligatorio por la LFT, ninguna institución bancaria está obligada a cerrar sus puertas.
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El aniversario de la Batalla de Puebla tiene peso histórico, pero no estatus legal de día festivo a nivel nacional. En 1862, el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas francesas a pesar de la desventaja en número y armamento. La victoria consolidó el sentido de identidad nacional, pero la conmemoración no derivó en un descanso oficial reconocido por la legislación laboral vigente.
Lo cual significa que trabajadores y estudiantes solo podrán ausentarse si su institución —pública o privada— emite una disposición interna al respecto. En ausencia de esa disposición, la jornada transcurre con normalidad.
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El calendario de 2026 ya está definido
La CNBV determina de forma anual los días en que el sector bancario suspende operaciones. Para 2026, los días inhábiles restantes son los siguientes:
- El 16 de septiembre por el Día de la Independencia
- El 2 de noviembre por el Día de Muertos
- El 17 de noviembre como conmemoración de la Revolución Mexicana
- El 12 de diciembre por el Día del Empleado Bancario
- El 25 de diciembre por Navidad
Los días que ya pasaron en el año incluyeron los siguientes: 1 de enero, el 3 de febrero, el 17 de marzo, el 17 y 18 de abril por Semana Santa, y el 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo.
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Los cajeros automáticos operan de forma ininterrumpida los 365 días del año, independientemente de si se trata de un día festivo o laboral. Las sucursales bancarias ubicadas dentro de centros comerciales o supermercados podrían ajustar su horario al del establecimiento que las alberga, por lo que conviene verificar con el banco correspondiente antes de acudir. De igual manera las aplicaciones bancarias y la banca en línea seguirán funcionando.
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