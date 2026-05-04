¿Por qué no sonó la alerta sísmica en tu celular? Las razones detrás de la falla

Gobierno de la CDMX lamenta que mensaje de texto no llegara a todos los celulares Crédito: Cuartoscuro

Este lunes 04 de marzo, un sismo con epicentro en Oaxaca activó los protocolos de emergencia en la capital del país. Sin embargo, mientras el sistema tradicional de altavoces cumplió su función, la recién implementada “Alerta presidencial” para teléfonos celulares brilló por su ausencia en los dispositivos de miles de usuarios.

De acuerdo con la información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:19 horas y registró una magnitud de 5.6 grados Richter. El epicentro fue localizado a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

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Ante la magnitud del evento, los 13 mil 797 altavoces del C5 distribuidos a lo largo de las 16 alcaldías de la Ciudad de México emitieron el sonido de alerta, dando a los capitalinos valiosos segundos para evacuar inmuebles y resguardarse.

De acuerdo con información oficial, la alerta sísmica registró una activación del 98.61 por ciento.

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Vecinos salieron a la calles en avenidas transitadas por el sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Oaxaca.

La ausencia de la “Alerta presidencial” en los celulares

Recientemente, el gobierno federal anunció la activación de un sistema de alertamiento sísmico que llegaría directamente a los teléfonos móviles mediante la tecnología Cell Broadcast Service (Servicio de Radiodifusión), conocida como “Alerta Presidencial”. El objetivo era que el celular emitiera un sonido estridente acompañado de un mensaje en pantalla, sin necesidad de conexión a internet o saldo.

No obstante, durante el sismo de este lunes, reportes ciudadanos en redes sociales señalaron que sus teléfonos permanecieron en total silencio.

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¿Cuáles son las razones para que no sonaran los celulares?

El silencio en los celulares se debe a elementos técnicos, de acuerdo con la Agencia de Transformación Digital (ATDT), informó a través de ‘X’ (antes Twitter) que:

“La plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, próximo a realizarse el 06 de mayo”.

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(Crédito: X@AgenciaGobMX)

La ATDT informó que, tras el sismo, el sistema ya se encuentra en funcionamiento.

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