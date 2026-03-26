México

Primer simulacro nacional 2026: ¿Cuándo y a qué hora se activará la alerta en celulares?

La actividad se realizará en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil; las autoridades recomendaron registrar los datos de la escuela o inmueble donde participarás

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones, fecha y horario del Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que busca fortalecer la cultura de prevención en la población y mejorar los sistemas de aviso temprano en México.

El simulacro busca evaluar protocolos, detectar fallas y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía; además de probar el funcionamiento de altavoces y alertas en celulares, que podría ser clave para salvar vidas en el futuro.

El más reciente simulacro este año tuvo lugar el pasado miércoles 18 de febrero, de forma regional en la Ciudad de México y el Estado de México, desarrollado bajo una hipótesis de sismo magnitud 7.2 con epicentro en Oaxaca, un ejercicio que movilizó a miles de ciudadanos, trabajadores y estudiantes.

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Se realizó el 18 de febrero el primer simulacro del 2026, en el que participó la ciudadanía. (Infobae/Jenifer Nava)

Fecha y hora del Primer Simulacro Nacional 2026

El simulacro se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2026 en todo México. La alerta sísmica —tanto en altavoces como en teléfonos móviles— se activará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Es importante tomar en cuenta este horario para no alarmarse, ya que se trata únicamente de un simulacro.

¿Cómo será el mensaje que llegará a tu celular?

Durante el ejercicio, los usuarios recibirán un mensaje acompañado de sonido y vibración. El texto será claro para evitar confusiones: “ESTO ES UN SIMULACRO”

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Este aviso aparecerá directamente en la pantalla del celular, incluso si el dispositivo está bloqueado, como parte de las pruebas del sistema de alertamiento nacional.

Registra el inmueble donde participarás

Para participar de forma más completa en el simulacro, las autoridades invitan a la ciudadanía a registrar el inmueble donde viven, trabajan o estudian en la plataforma oficial del Gobierno de México.

El registro permite evaluar rutas de evacuación, puntos de reunión y protocolos de seguridad, además de generar una constancia de participación al finalizar el ejercicio.

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Para hacerlo, debes ingresar al portal del simulacro y seguir estos pasos básicos:

  1. Crear una cuenta con correo electrónico y contraseña
  2. Confirmar el registro desde tu email
  3. Acceder al sistema
  4. Dar de alta el inmueble en la sección correspondiente
  5. Completar los datos del lugar y guardar la información

Las autoridades recomiendan realizar este proceso con anticipación para facilitar la organización interna de cada inmueble y mejorar la respuesta ante una eventual emergencia.

¿Qué debes hacer durante el simulacro?

Aunque se trate de un ejercicio, las autoridades recomiendan actuar como si fuera una emergencia real:

  • Mantener la calma
  • Identificar rutas de evacuación
  • Dirigirse a zonas seguras
  • Seguir las indicaciones de Protección Civil

Participar activamente ayuda a mejorar la capacidad de respuesta ante un sismo real.

Calendario de simulacros 2026

El pasado 16 de febrero, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó sobre las fechas y horarios de los próximos simulacros a nivel nacional para prevenir a la ciudadanía.

  • Primer simulacro nacional: conmemorando el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, se activará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.
  • Segundo simulacro nacional: con el fin de evaluar protocolos en jornadas no laborales, este simulacro será el primero que se realiza en fin de semana, el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas.

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