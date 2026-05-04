Exatlón México: quién gana la Súper Villa hoy 4 de mayo

Está en juego la Super Villa, se trata del penúltimo lunes antes de que termine el reality ((FB/ExatlonMx))

La emoción en Exatlón México se eleva en la penúltima semana, con la llegada de la lujosa Súper Villa y la eliminación reciente de un competidor clave.

El ambiente entre los equipos es de máxima presión, pues el descanso y las comodidades se han vuelto un bien escaso cuando cada punto puede ser decisivo.

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Quién gana la Súper Villa según spoilers

Durante la jornada de hoy, 4 de mayo, todo apunta a que el equipo rojo obtendrá el privilegio de la Súper Villa.

Jazmín, Leo, Humberto, Mat y Paulette entusiasman antes del penúltimo lunes del reality (FB/ExatlonMx)

Diversos spoilers coinciden en que, según imágenes filtradas de los avances, la mesa de celebración muestra cinco platos de hamburguesas, cifra que corresponde únicamente al número actual de integrantes de los escarlatas.

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Esta pista ha llevado a la mayoría de las fuentes a anticipar la victoria roja, aunque no se descarta que la producción haya buscado despistar con la edición del avance.

En las últimas horas, la expectativa de los seguidores se ha enfocado en si este nuevo espacio de lujo inclinará la balanza en las competencias finales.

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Según las versiones más difundidas por creadores de contenido especializados, la combinación entre el número de platos y la composición de los equipos refuerza la predicción de triunfo para el conjunto rojo.

Qué está en juego: Villa 360 y Súper Villa

La tradicional Villa 360 ha quedado fuera de rotación para esta recta final, relevada por una Súper Villa que promete mayores lujos y comodidades.

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La infografía ilustra cómo la Súper Villa de Exatlón México es clave para el rendimiento de los equipos rojo y azul en la penúltima semana, destacando las ventajas estratégicas y las dinámicas internas de cada grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, el equipo ganador accederá a un alojamiento similar a una mansión, mientras que el perdedor deberá conformarse con la villa normal.

Este cambio transforma la dinámica de descanso, alimentación y recuperación, factores que pueden definir quién llega en mejor estado físico y anímico a los duelos definitivos.

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La distribución de espacios no solo representa un premio simbólico: tener acceso a la Súper Villa implica mejores condiciones para entrenar y relajarse, lo que en esta etapa avanzada puede marcar la diferencia entre la eliminación y la supervivencia.

Cómo están los equipos azul y rojo tras la salida de Benyamin Saracho

La reciente eliminación de Benyamin Saracho dejó a los azules con solo cuatro integrantes, dos hombres y dos mujeres, aumentando la presión interna y la sensación de vulnerabilidad.

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El propio Benyamin, al despedirse, destacó que se va con la frente en alto y sin conflictos personales, aunque admitió que la competencia lo fue superando en intensidad.

El equipo azul, ahora más reducido, encara la semana con un margen de error mínimo y la obligación de ganar para no exponer a sus mujeres a la eliminación.

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La ausencia de Benyamin ha obligado a los hombres restantes, Leo y Alexis, a asumir un rol protagónico en los duelos, mientras que Evelyn y Katia enfrentan la amenaza directa de salir antes de la gran final.

Los rojos, fortalecidos por la continuidad de sus cinco miembros, llegan a esta fase con mayor holgura estratégica.

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Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos: 20:00 horas