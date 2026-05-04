México

El Chapo no volverá a México: el juez Brian Cogan niega su extradición y descarta todas sus peticiones legales

Cogan establece que algunos de los documentos “no tienen sentido”

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El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta en inglés al juez Brian Cogan. (Anayeli Tapia/Infobae)
El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta en inglés al juez Brian Cogan. (Anayeli Tapia/Infobae)

El juez Brian Cogan negó todas las peticiones de Joaquín El Chapo Guzmán expresadas en una carta y entre las cuales estaba su petición de ser extraditado a México.

La respuesta de Cogan fue compartida a través de redes sociales por el periodista Keegan Hamilton, el documento fechado el 4 de mayo y firmado por el juez establece que en las últimas dos semanas El Chapo ha presentado un total de cinco cartas con las que pide las medidas de:

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  1. Orden de liberación, apelación del caso solicitando un nuevo juicio
  2. Extradición y liberación a su país de origen
  3. Solicitud de documentos sobre cómo el jurado llegó al veredicto de su juicio
  4. Una condena injusta.
Agentes de seguridad escoltando al Chapo Guzmán (REUTERS/Edgard Garrido)
Agentes de seguridad escoltando al Chapo Guzmán (REUTERS/Edgard Garrido)

“Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno tiene fundamento jurídico. Por consiguiente, se deniegan todas las solicitudes”, destaca el documento.

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