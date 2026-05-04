El Chapo no volverá a México: el juez Brian Cogan niega su extradición y descarta todas sus peticiones legales

El juez Brian Cogan negó todas las peticiones de Joaquín El Chapo Guzmán expresadas en una carta y entre las cuales estaba su petición de ser extraditado a México.
La respuesta de Cogan fue compartida a través de redes sociales por el periodista Keegan Hamilton, el documento fechado el 4 de mayo y firmado por el juez establece que en las últimas dos semanas El Chapo ha presentado un total de cinco cartas con las que pide las medidas de:
PUBLICIDAD
- Orden de liberación, apelación del caso solicitando un nuevo juicio
- Extradición y liberación a su país de origen
- Solicitud de documentos sobre cómo el jurado llegó al veredicto de su juicio
- Una condena injusta.
“Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno tiene fundamento jurídico. Por consiguiente, se deniegan todas las solicitudes”, destaca el documento.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Motel anuncia conciertos en México: ciudades y preventa para los 20 años de ‘Dime Ven’
El grupo formado por Rodrigo Dávila y Billy Méndez retoma los escenarios con fechas especiales donde interpretarán temas como “Somos Aire” y “Lejos Estamos Mejor”
En medio de las acusaciones de EEUU, Lilly Téllez afirma que Morena no quiere aprobar una ley contra los “narcopartidos”
El documento turnado al Senado prevé sanciones inmediatas para los institutos políticos involucrados en el crimen organizado
¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte
Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre
Pensión Adultos Mayores: quiénes cobran su pago de 6 mil 400 pesos mañana martes 5 de mayo
El beneficio será depositado para quienes cumplen este criterio según el calendario más reciente del programa
Reconocen el talento de maestros y jóvenes en la Educación Dual
Una colaboración creciente consolida alianzas que preparan a los jóvenes para responder a las exigencias del mercado laboral actual
MÁS NOTICIAS