México

¡Cuidemos nuestras especies! Qué sí y qué no hacer si te encuentras a un cacomixtle

Un pequeño carnívoro protege el entorno gracias a su vida secreta y su papel en el control natural de especies

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Un cacomixtle gris con cola anillada blanca y negra, de grandes ojos, sentado en una rama cubierta de musgo. El fondo es un bosque verde borroso.
Un cacomixtle de pelaje gris y cola anillada, mira fijamente desde una rama de árbol cubierta de musgo en su entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tierno mamífero de hábitos nocturnos y cola anillada, conocido como cacomixtle, ha logrado adaptarse con éxito a la Ciudad de México por lo que sus avistamientos son cada vez más comunes.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que su presencia en espacios urbanos responde tanto a su inteligencia como a la transformación de los pocos rincones verdes que sobreviven en la capital.

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La especie no solo es vista como carismática por los habitantes, sino que el conocimiento de sus movimientos urbanos sirve como referente para determinar si otras especies locales podrían enfrentar amenazas similares.

En la capital mexicana, habitantes y especialistas han reportado su presencia en bancos, patios, azoteas y hasta en estaciones del Metro, lugares donde estos mamíferos aprovechan cualquier fragmento de vegetación.

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Es por ello que es importante saber qué hacer si nos encontramos en presencia de alguno, para evitar causarles algún daño o interferir en sus hábitos de alimentación.

cacomixtle
El cacomixtle, mamífero nocturno de cola anillada, demuestra una notable adaptación a la Ciudad de México según investigadores de la UNAM.(IG: @crittergal)

Qué si hacer y qué no hacer si te encuentras un cacomixtle para cuidar de esta especie

El cacomixtle recibe su nombre del náhuatl tlahcomiztli, que se traduce como “mitad gato”, referencia que alude a su agilidad y destreza.

De acuerdo con datos del Instituto de Ecología de la UNAM, si te encuentras un cacomixtle(Bassariscus astutus),es importante actuar de forma responsable para proteger tanto a la especie como a ti mismo.

Lo siguiente es lo que los especialistas recomiendas si llegas a encontrarte con uno en tu hogar o sitio de trabajo:

Qué hacer

  • Observar a distancia. Mantente alejado y evita molestarlo. Los cacomixtles no suelen ser agresivos y prefieren evitar el contacto humano.
  • Evita alimentarlo. No le des comida. Alimentar fauna silvestre puede alterar su dieta y comportamiento natural.
  • Avisa a autoridades ambientales. Si el animal parece herido, desorientado o atrapado, contacta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o a la Secretaría de Medio Ambiente local.
  • Permite que siga su camino. Si está en una zona urbana y no representa peligro, dale espacio para que regrese a su hábitat.
  • Cierra accesos a tu casa. Si entró a tu propiedad, abre puertas o ventanas para que salga solo, sin acorralarlo.

Qué no hacer

  • No intentes tocarlo ni capturarlo. Puede morder si se siente amenazado y el contacto humano le causa estrés.
  • No lo adoptes como mascota. Es una especie silvestre protegida y su tenencia está prohibida.
  • No lo lastimes ni lo ahuyentes de forma violenta. La agresión puede dañarlo y está penado por la ley.
  • No lo fotografíes con flash. La luz intensa puede desorientarlo o asustarlo.
  • No permitas que mascotas lo persigan. Mantén perros y gatos controlados para evitar ataques o estrés al cacomixtle.
cacomixtle
Cuidar al cacomixtle ayuda a conservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico en México. (Captura de pantalla)

Cuál es la importancia del cacomixtle para el ecosistema de la ciudad de México

El cacomixtle tiene un papel relevante en el ecosistema de la Ciudad de México por varias razones:

  • Controlador de plagas. Se alimenta de insectos, roedores y otros pequeños animales, ayudando a controlar naturalmente sus poblaciones en áreas urbanas y periurbanas.
  • Dispersor de semillas. Consume frutas y, al desplazarse, dispersa semillas a través de sus heces, lo que contribuye a la regeneración de plantas nativas y al mantenimiento de áreas verdes y bosques urbanos.
  • Indicador de salud ambiental. La presencia de cacomixtles en la ciudad señala que aún existen hábitats adecuados y cierta calidad ambiental, ya que requieren refugios naturales y alimento variado.
  • Equilibrio ecológico. Al formar parte de la cadena alimenticia, regula poblaciones de presas y sirve como alimento para depredadores mayores, manteniendo el balance entre especies.

La protección del cacomixtle ayuda a conservar la biodiversidad y los servicios ambientales en la Ciudad de México, lo que beneficia tanto a la naturaleza como a la población humana.

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