Motel anuncia conciertos en México: ciudades y preventa para los 20 años de ‘Dime Ven’

Motel anuncia dos conciertos especiales en Guadalajara y Ciudad de México como parte de su regreso a los escenarios (Ocesa)

El dueto Motel confirma su regreso a los escenarios con dos presentaciones especiales, el próximo 5 de diciembre en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara y el 12 de diciembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Estos conciertos marcan una nueva etapa para la agrupación que, tras más de 20 años de trayectoria, sostiene una base de 687 mil seguidores en plataformas digitales y redes sociales.

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De acuerdo con datos de Chartmetric citados por el equipo de la banda, Motel registra más de 1.6 millones de escuchas activos en Spotify. Su público principal se encuentra, igual que sus integrantes, en el rango de 25 a 34 años, con mayor presencia en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida y Aguascalientes.

Billy y Rodrigo son los integrantes de Motel, banda formada en 2003 Foto: Archivo

Motel celebra 20 años de éxitos del pop rock en español

La agrupación formada por Rodrigo Dávila y Billy Méndez construye a lo largo de dos décadas una discografía que incluye discos como 17, Multicolor y Prisma. Desde su debut en 2006 con el sencillo “Dime Ven”, los conciertos recientes serán, según la organización, una oportunidad para revivir “himnos generacionales pedidos en radio y coreados en conciertos en México y América Latina”.

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Entre sus canciones más escuchadas figuran “Dime Ven”, “Sólo el Amor Lastima Así”, “Lejos Estamos Mejor”, “Somos Aire” y “Siempre Tú”. Temas como “Tú y Yo” y “Todo Para Ti” han formado parte de la banda sonora en películas mexicanas, como Mirreyes vs Godínez: Las Vegas y A la Mala.

Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida y Aguascalientes concentran la mayor parte del público de Motel en México (Foto: Archivo)

Fechas, boletos y acceso para los conciertos de Motel

La preventa Banamex arranca el 6 de mayo a las 11:00 horas, y la venta general inicia el 7 de mayo a través de Ticketmaster. Ambos eventos representan una celebración del vínculo que Motel ha construido con sus seguidores durante más de dos décadas.

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El grupo asegura que la esencia de Motel “equilibra sensibilidad y energía”, con “letras cercanas y melodías memorables”. La organización de las fechas en el Teatro Metropólitan y el Teatro Estudio Cavaret pretende, según el anuncio, que los asistentes “canten, recuerden y se emocionen con los temas que marcaron momentos en su vida”.

Motel mantiene su lugar entre las principales agrupaciones de pop rock en México. Su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones se refleja en la respuesta en plataformas digitales y en el alcance de sus presentaciones recientes.

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Las presentaciones de Motel celebran más de 20 años de trayectoria y éxitos en el pop rock en español (Ocesa)

De cantar en bares a la presencia constante en la escena nacional

El grupo surge en 2003 en la Ciudad de México cuando Guillermo “Billy” Méndez y Rodrigo Dávila Chapoy se reúnen para componer canciones, inicialmente sin expectativas comerciales. Ambos músicos, con formación y experiencia en otras agrupaciones, deciden enfocarse en la composición y base del proyecto.

Posteriormente, suman a Pepe Damián (batería) y Rubén Puente (bajo), consolidando la alineación clásica de la banda.

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En sus inicios, Motel se presenta como dúo en bares de la Ciudad de México, hasta que integran a Pepe y Rubén para formalizar la banda. Su sonido se caracteriza por una mezcla de pop y rock con melodías accesibles y letras directas, lo que les da una presencia fresca dentro de la escena musical mexicana.

El álbum debut, “Motel”, sale a la venta en 2006 bajo la producción de Áureo Baqueiro y Jay de la Cueva. Incluye el sencillo “Dime Ven”, que rápidamente se posiciona en los principales rankings nacionales y recibe amplia rotación en MTV Latinoamérica.

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