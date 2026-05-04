México

Metro CDMX explica el protocolo para el Simulacro Nacional: qué deben de hacer los usuarios

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, recordó que el próximo miércoles 6 de mayo se realizará este ejercicio de prevención

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Adrián Rubalcava, director del STC Metro, aseguró que las 12 líneas de la red participarán en el simulacro nacional que se realizará el 6 de mayo a las 11:00 horas. Pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal y ser parte de este ejercicio de prevención (X/ @AdrianRubalcava)

El próximo miércoles 6 de mayo, la Ciudad de México realizará el primer Simulacro Nacional 2026, en la que el escenario hipotético será de magnitud 8.2 grados con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros.

Este ejercicio de prevención busca que la población esté preparada en todo momento para actuar ante emergencias causadas por los sismos, y es que, debido a que México es un país sísmico, las autoridades buscan reforzar los protocolos de Protección Civil.

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que todas sus áreas están preparadas para participar en el Primer Simulacro Nacional 2026, ejercicio coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y destinado a fomentar la cultura de protección civil y fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

¿Cuál es el protocolo del Metro CDMX ante simulacro o sismo?

Metro CDMX compartió detalles de su protocolo para el Simulacro Nacional (X/ @MetroCDMX)
Metro CDMX compartió detalles de su protocolo para el Simulacro Nacional (X/ @MetroCDMX)

Para el Primer Simulacro Nacional 2026, que se realiza este 6 de mayo a las 11:00 horas, las 12 líneas y las 195 estaciones implementarán los protocolos establecidos. El personal capacitado de Seguridad Institucional, Transportación, Instalaciones Fijas, Mantenimiento, Protección Civil y otras áreas estratégicas coordinarán el operativo.

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Al sonar la alerta, los trenes en circulación detendrán su marcha en el andén durante 3 minutos. Los convoyes que se encuentran entre estaciones avanzarán a la más próxima.

Durante el simulacro, al recibirse la alerta, el personal del Metro solicitará a las y los usuarios acatar las disposiciones establecidas:

  • Mantener la calma
  • Evitar correr, gritar o empujar
  • Permanecer dentro del vagón si se encontraban a bordo de un tren y replegarse a las paredes del andén en caso de estar en esa zona.
  • Si el personal del Metro lo indica, los usuarios debían seguir la ruta de evacuación establecida y no rebasar la línea amarilla, así como evitar invadir las vías o túneles de las estaciones.
El STC Metro recordó cuál es el protocolo de acción para un sismo o simulacro (X/ @MetroCDMX)
El STC Metro recordó cuál es el protocolo de acción para un sismo o simulacro (X/ @MetroCDMX)

En las oficinas administrativas, talleres y los Centros de Desarrollo Infantil, los brigadistas coordinarán el desalojo y la revisión antes del regreso del personal.

En los inmuebles del Metro, los brigadistas se encargarán de coordinar el desalojo de oficinas administrativas, talleres y locales técnicos, además de los dos Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del organismo. Antes del regreso del personal, todas esas instalaciones serán revisadas para garantizar la seguridad de todas las personas.

El STC Metro recordó que, en caso de actividad telúrica real, las instalaciones de la red representan zonas de menor riesgo, por lo que resulta fundamental que los usuarios tengan presente el protocolo de actuación ante un sismo.

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