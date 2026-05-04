México

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 4 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,52 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,36% respecto al precio de cierre anterior de 17,46 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,8%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 8,93%.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 6,11%, por debajo de la volatilidad de referencia del 8,31%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es la craneosinostosis: la enfermedad que afecta a uno de cada dos mil bebés y que el IMSS ya opera

El IMSS realiza la primera jornada nacional de cirugías para craneosinostosis, una enfermedad rara que afecta a uno de cada dos mil recién nacidos y requiere intervención temprana para evitar complicaciones neurológicas

Qué es la craneosinostosis: la enfermedad que afecta a uno de cada dos mil bebés y que el IMSS ya opera

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

La directiva auriazul ya habría enviado sus evidencias para acusar a la escuadra de André Jardine de violar el reglamento, este lunes esperarán si procede la solicitud

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

FGR cita a declarar a 50 personas tras muerte de agentes estadounidenses en laboratorio clandestino de Chihuahua

Los sujetos participaron en el operativo en la sierra del Pinal

FGR cita a declarar a 50 personas tras muerte de agentes estadounidenses en laboratorio clandestino de Chihuahua

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo del domingo 3 de mayo

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo del domingo 3 de mayo

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aplaza decisión sobre Rocha Moya y espera a investigación de la FGR

Carolina Rangel señala que no actuará sin pruebas y que será la Fiscalía quien determine si procede una sanción partidista

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aplaza decisión sobre Rocha Moya y espera a investigación de la FGR
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR cita a declarar a 50 personas tras muerte de agentes estadounidenses en laboratorio clandestino de Chihuahua

FGR cita a declarar a 50 personas tras muerte de agentes estadounidenses en laboratorio clandestino de Chihuahua

Sentencian a estadounidense que traficaba armas para la Nueva Familia Michoacana: más de 20 fueron detectadas en Toluca

Vicefiscal de Sinaloa se mantiene en su cargo pese a señalamientos de Estados Unidos por nexos con el Cártel del Pacífico

García Harfuch aclara que no hay solicitudes de seguridad para el senador Enrique Inzunza, señalado por EEUU por vínculos con el narco

Harfuch niega que Rocha Moya sea un posible blanco de ataques tras incremento de su seguridad personal

ENTRETENIMIENTO

Beto Cuevas canta tras sismo en CDMX y convierte evacuación en momento viral

Beto Cuevas canta tras sismo en CDMX y convierte evacuación en momento viral

Fracaso de Pepe Aguilar en EEUU salpica a sus hijos Leonardo y Ángela

Jorge D’Alessio estalla por rumor sobre Maite Perroni y la hermana de Anahí

Temática de la Met Gala 2026: tres puntos claves para entenderla en México y posibles mexicanos invitados

¿Cuántos millones de dólares vale la marca Christian Nodal y quién es su dueño?

DEPORTES

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

Chicharito adelanta cuándo dará a conocer su nuevo equipo

Panamá confirma a Bosnia como su último rival de preparación previo al Mundial 2026

Arsenal vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de vuelta en la UEFA Champions League desde México

Mundial 2026: cómo fue la última participación de la Selección de Sudáfrica en una justa mundialista