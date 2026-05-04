México

Detectar el Síndrome de Asperger antes de los 4 años marca la diferencia: cuáles son las señales a considerar

Esta neurodivergencia se encuentra en el Trastorno del Espectro Autista (TEA)

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Una representación digital de dos cerebros entrelazados por un signo de infinito luminoso y multicolor, sobre un fondo oscuro con patrones neuronales.
El espectro autista ha sido representado con un signo de infinito, pues puede ser variable entre cada individuo neurodivergente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Asperger se reconoce en la actualidad como una condición neurológica que define la forma en que una persona comprende el mundo social y se comunica con los demás.

A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de una enfermedad, sino de una variante en el desarrollo cerebral que acompaña a la persona a lo largo de la vida, es decir, una neurodivergencia.

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El diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia sustancial en la calidad de vida de quienes lo presentan.

El tratamiento temprano, especialmente antes de los cuatro años, permite aprovechar la mayor plasticidad cerebral y facilitar el aprendizaje de habilidades sociales y comunicativas.

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Principales señales de asperger

  • Dificultad para relacionarse con personas de su edad o con adultos.
  • Problemas para comprender o expresar sentimientos propios y ajenos.
  • Escasa interpretación del lenguaje corporal y del tono de voz.
  • Evita el contacto visual y prefiere estar solo.
  • Intereses absorbentes y conductas repetitivas.
  • Habla poco usual, con tono peculiar o frases literales.
  • Reacciones inusuales a estímulos sensoriales (luces, ruidos, texturas).
  • Torpeza o dificultad en la coordinación motriz.
  • Resistencia a los cambios y apego a rutinas.

Los síntomas suelen hacerse evidentes entre los tres y seis años de edad, aunque muchos casos se detectan más tarde, ya que las características pueden pasar desapercibidas en la convivencia familiar o escolar temprana.

Infografía sobre el síndrome de Asperger con ilustraciones de un cerebro, personas interactuando y cuadros explicativos sobre detección y apoyo.
Este gráfico ilustra qué es el síndrome de Asperger, sus características clave como neurodivergencia y la importancia de la detección temprana para el desarrollo social y emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el síndrome de Asperger

El síndrome de Asperger se encuentra dentro del espectro autista.

Quienes viven con esta condición presentan una capacidad intelectual normal y no muestran retrasos significativos en el desarrollo del lenguaje.

Según especialistas del Centro Integral de Salud Mental (Cisame), el Asperger se caracteriza por dificultades para establecer relaciones sociales, comprender el lenguaje no verbal y expresar los propios sentimientos.

Las conductas repetitivas y los intereses muy específicos suelen ser frecuentes, así como una sensibilidad aumentada a ciertos estímulos sensoriales.

Cuatro niños en una mesa de madera al aire libre; uno escribe, otro apila bloques, una niña sonríe, otro niño observa. Un robot de juguete está en la mesa.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la Organización Mundial de la Salud lo clasificó durante años como un trastorno generalizado del desarrollo, existe consenso en que su causa principal es neurológica, con un importante componente genético y una base orgánica, más que resultado de factores ambientales o psicológicos.

¿Por qué se debe detectar a tiempo?

El reconocimiento precoz del síndrome de Asperger permite implementar estrategias de apoyo específicas y personalizadas, orientadas a facilitar la integración social y el desarrollo personal.

Cuando el diagnóstico llega a tiempo, se puede evitar la aparición de trastornos psiquiátricos asociados en la edad adulta, como ansiedad o depresión.

Un diagnóstico temprano puede mejorar la calidad de vida adulta Archivo/ EFE/ Peter Komka
Un diagnóstico temprano puede mejorar la calidad de vida adulta Archivo/ EFE/ Peter Komka

La intervención de especialistas en paidopsiquiatría, psicología y terapia del lenguaje resulta fundamental para evaluar cada caso y diseñar un plan de atención.

En muchos casos, son los docentes quienes detectan las primeras señales en el ambiente escolar, lo que subraya la necesidad de sensibilización en la comunidad educativa.

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