México

Alito Moreno exhibe a MC y el PAN por abstenerse de votar licencia de Rubén Rocha Moya

Tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobernador de Sinaloa dejó el cargo la noche del 1 de mayo

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Alejandro Moreno criticó a MC y PAN por abstenerse de votar la licencia de Rubén Rocha Moya. (Crédito: X @PRI_Nacional)
Alejandro Moreno criticó a MC y PAN por abstenerse de votar la licencia de Rubén Rocha Moya. (Crédito: X @PRI_Nacional)

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, expresó su descontento en su cuenta de X respecto a la actuación de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local de Sinaloa durante la votación sobre la sustitución del gobernador tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

Cabe destacar que la solicitud del gobernador se debe a las acusaciones recientes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en contra de él y 9 personas más, entre ellos 4 funcionarios activos y 5 que formaron parte de la administración estatal, los señalamientos recaen en la presunta vinculación con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

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Alito Moreno condena posición de MC y PAN

Moreno señaló que resulta una “vergüenza” que los legisladores de Movimiento Ciudadano no se hayan presentado a la sesión para emitir su voto, y reprochó que los representantes de Acción Nacional optaran por abstenerse en una decisión que, a su juicio, no admite posiciones ambiguas.

En su mensaje, Moreno calificó de “cobardes” a los legisladores ausentes y a quienes se abstuvieron, argumentando que la ausencia y la abstención no constituyen posturas genuinas, sino mecanismos para eludir la responsabilidad en momentos determinantes.

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Subrayó que la ciudadanía no elige a sus representantes para verlos ausentes o en silencio en coyunturas clave, sino para que asuman posiciones claras y las defiendan, incluso bajo presión del poder. Afirmó que, en el momento en que Sinaloa más requería de sus representantes, estos optaron por respaldar al “narcogobierno”.

Cuando el MC y el PAN decidieron no estar o no votar, dejaron de representar a quienes confiaron en ellos. Y en política, esa falta de carácter termina siendo funcional a quienes quieren que nada cambie”, finalizó Alito Moreno.

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