FGR logra vinculación a proceso de Pedro “N”, fue detenido cuando transportaba más de 30 kilos de metanfetamina en Torreón

Autoridades mostrando la metanfetamina encontrada. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez vinculara a proceso a Pedro “N” por su presunta implicación en delitos relacionados con el transporte de clorhidrato de metanfetamina, así como por la posesión de cartuchos para armas de fuego reservadas para las fuerzas armadas.

Además, el juez federal impuso un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Los hechos fueron informados por la FGR mediante sus canales oficiales.

Detalles de la detención: lugar, entidades participantes y aseguramiento de drogas, cartuchos y vehículo

La captura de Pedro “N” se realizó en el libramiento Laguna Norte, ubicado en Torreón, Coahuila.

En la operación participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Además, según los reportes, colaboró la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La droga fue estaba oculta en un vehículo. Crédito: FGR

Durante la detención, los agentes realizaron una revisión al vehículo de Pedro “N”, la cual derivó en el aseguramiento de 32 kilos 930 gramos y siete miligramos de clorhidrato de metanfetamina, así como cartuchos y un vehículo.

La coordinación entre las diferentes instancias permitió realizar el operativo y el aseguramiento de la droga y los objetos relacionados con el caso.

Intervención del Ministerio Público Federal y medidas cautelares dictadas

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, aportó los elementos de prueba necesarios para que el juez dictara la vinculación a proceso contra Pedro “N”.

Según la información oficial, estos datos permitieron fortalecer la acusación y formalizar el inicio del proceso penal por delitos en materia de salud y posesión de cartuchos exclusivos para las fuerzas armadas.

Automóvil donde localizaron la metanfetamina. Crédito: FGR

Como parte de las medidas cautelares, el juez determinó la prisión preventiva oficiosa para el imputado.

Además, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual las autoridades continuarán recabando pruebas y profundizando en las indagatorias bajo control jurisdiccional.

Presunción de inocencia del imputado

La Fiscalía General de la República subraya que, aunque se ha iniciado el proceso penal contra Pedro “N”, la persona señalada mantiene su estatus de presunta inocencia, conforme establece la legislación mexicana.

No existe aún una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, por lo que el imputado debe ser tratado como inocente durante el desarrollo del proceso.

Datos relevantes de la noticia

Pedro “N” fue vinculado a proceso por transportar metanfetamina y poseer cartuchos exclusivos del ejército.

La detención ocurrió en Torreón , Coahuila , con participación de fuerzas federales y estatales.

Se aseguraron casi 33 kilos de metanfetamina, cartuchos y un vehículo.

El Ministerio Público Federal presentó las pruebas que permitieron la vinculación.

El juez dictó prisión preventiva y tres meses para investigación, manteniendo la presunción de inocencia.