México

Huelga en Monte de Piedad lleva cinco meses y deja a miles sin sus pertenencias: qué hacer para recuperar tus objetos empeñados

Miles de usuarios no han podido recuperar los artículos que dejaron en garantía, aunque existen vías legales para intentar obtener su devolución

Guardar
Miles de usuarios no han
Miles de usuarios no han podido recuperar los artículos que dejaron en garantía, aunque existen vías legales para intentar obtener su devolución

La huelga en el Nacional Monte de Piedad cumple ya cinco meses, periodo durante el cual miles de clientes han quedado sin acceso a las prendas que empeñaron en la institución.

Desde el 1 de octubre de 2025, todas las sucursales del histórico organismo prendario permanecen cerradas por orden del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en el contexto de un conflicto sindical que hasta ahora no ha alcanzado una solución definitiva.

La institución ha señalado que, pese al cierre de operaciones, los artículos empeñados se mantienen bajo resguardo y con seguro vigente dentro de las bóvedas de cada sucursal. Además, aseguró que los derechos de los clientes continúan protegidos conforme a los contratos registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Cómo pueden los usuarios recuperar sus artículos

Ante la imposibilidad de acudir a las sucursales, los clientes que ya pagaron el desempeño de su empeño cuentan con algunas alternativas legales para intentar recuperar sus pertenencias.

La primera opción consiste en presentar una solicitud de devolución mediante el programa CONCILIAEXPRES, operado por la Procuraduría Federal del Consumidor. A través de este mecanismo, los usuarios pueden iniciar un proceso de conciliación con la institución para gestionar su reclamo ante la autoridad encargada de proteger los derechos del consumidor.

Sucursales de Nacional Monte de
Sucursales de Nacional Monte de Piedad permanecen cerradas por la huelga que inició el 1 de octubre de 2025, lo que ha impedido a miles de clientes recuperar las prendas que dejaron en garantía.

Otra alternativa es acudir directamente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, donde se tramita el expediente 1001/2025 relacionado con la huelga. En este caso, los clientes deberán presentar el contrato original del empeño y el comprobante de pago que acredite que cubrieron el desempeño de la prenda.

La institución ha aclarado que esta vía es completamente voluntaria y que cada usuario puede decidir si desea iniciar el procedimiento ante la autoridad laboral.

Pasos para intentar recuperar las prendas

Mientras continúe la suspensión de actividades, los usuarios pueden seguir estos pasos para iniciar el proceso de recuperación de sus artículos:

  • Verificar que el pago de desempeño se haya cubierto en su totalidad.
  • Contar con el contrato original del empeño.
  • Elegir una de las siguientes opciones:
    • Solicitar la devolución mediante el programa CONCILIAEXPRES de la Procuraduría Federal del Consumidor.
    • Presentar una solicitud ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, expediente 1001/2025.
  • Esperar la resolución de la autoridad correspondiente.

Resguardo de las prendas y medidas para los clientes

El Nacional Monte de Piedad reiteró que las prendas se encuentran protegidas dentro de sus instalaciones y que continúan cubiertas por un seguro.

Asimismo, la institución aseguró que, una vez que se levante la huelga y se reanuden las actividades, informará a los clientes mediante sus canales oficiales para que puedan acudir a recuperar sus artículos directamente en sucursal.

Durante este periodo, se han implementado algunas medidas para reducir el impacto en los usuarios, como refrendos adicionales, absorción de comisiones por custodia y la posibilidad de realizar pagos mediante establecimientos como OXXO y Citibanamex.

Opciones de pago para evitar intereses adicionales

Para quienes desean mantener vigente su contrato y evitar cargos adicionales, el Nacional Monte de Piedad ha habilitado métodos alternos de pago.

Los detalles sobre estas opciones se encuentran disponibles en el portal oficial del organismo, donde se explican los procedimientos para realizar abonos y conservar los derechos sobre las prendas empeñadas.

La institución concluyó su mensaje agradeciendo la paciencia de los clientes durante este periodo extraordinario y aseguró que, una vez resuelto el conflicto laboral, se dará continuidad a las operaciones pendientes y se atenderá a los usuarios afectados a la brevedad posible.

Temas Relacionados

Monte de Piedadhuelga Monte de Piedadrecuperar prendas empeñadasPROFECOmexico-noticias

Más Noticias

Imperios del narcotráfico: la fortuna de “El Mencho” frente al legado millonario de “El Chapo”

La muerte de “El Mencho”, líder del CJNG, reavivó el debate sobre las fortunas de los grandes capos del narcotráfico mexicano. Un repaso muestra las diferencias entre su riqueza y la del histórico líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán

Imperios del narcotráfico: la fortuna

Té de canela con jamaica: 3 razones para incluir esta bebida en tu rutina

La combinación de estas dos plantas crea una infusión aromática con propiedades que pueden favorecer el bienestar general

Té de canela con jamaica:

Confirman 33 muertes por sarampión en México, reportan más de 12 mil contagios

El impacto de esta enfermedad viral se concentra principalmente en 417 municipios del país, donde se reporta la mayor cantidad de casos

Confirman 33 muertes por sarampión

CFE anuncia corte de luz por más de cinco horas: estas serán las zonas afectadas

En algunos puntos del país, el suministro podría suspenderse hasta siete horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones

CFE anuncia corte de luz

Secretaría de las Mujeres advierte que la gordofobia es violencia y limita derechos de las mexicanas

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en burlas ni emitir comentarios sobre cuerpos ajenos

Secretaría de las Mujeres advierte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Imperios del narcotráfico: la fortuna

Imperios del narcotráfico: la fortuna de “El Mencho” frente al legado millonario de “El Chapo”

Identificaron a otros dos mineros de Vizsla Silver secuestrados en Concordia, Sinaloa

Asesinato de El Mencho fue personal para Harfuch, asegura Reuters

EEUU deja afuera a México de acuerdo que busca eliminar a organizaciones narcoterroristas en Latinoamérica

Quién es Régulo “N”, líder de una célula del Cártel de Sinaloa que fue detenido por la Marina

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta aclara quiénes sí

Andrea Legarreta aclara quiénes sí estarán en el supuesto reencuentro de Timbiriche

Belinda reaparece con un meme tras la noticia del romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

Arcángel anuncia nueva fecha en CDMX: día, preventa y sede

¿Quieres abrir un concierto de Amandititita? Gobierno de CDMX lanza convocatoria para artistas emergentes

¿Son hermanas? Esta es la relación entre Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera

DEPORTES

Mikel Arriola confirma que Cristiano

Mikel Arriola confirma que Cristiano Ronaldo está ansioso de jugar contra México en el Estadio Azteca

Checo Pérez comparte mensaje en redes sociales de la F1 previo a su debut en Australia

‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto Mora para que pueda llegar al Mundial 2026: “No se le está presionando”

Tottenham vs Crystal Palace: dónde y cuándo ver en México el partido de la Premier League

Liga MX: así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 9