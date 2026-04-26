México

VIDEO complica aspiraciones de Andrea Chávez a la gubernatura: “Pa’ que los chihuahuitas me quieran me tengo que hacer güera”

La senadora con licencia está bajo el escrutinio público por una grabación que surge días después de que el Tribunal Estatal Electoral ordenó retirar propaganda por incurrir en campaña anticipada

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Primer plano de Andrea Chávez, con blusa marrón bordada, sonriendo mientras abraza a una mujer de tez morena que también sonríe con los ojos cerrados. Fondo con gente
Andrea Chávez compartió un momento de cercanía y afecto con una asistente durante un evento en Chihuahua. (Andrea Chávez. X)

Un video difundido en X —antes Twitter— ha derivado en críticas y acusaciones de discriminación contra la senadora con licencia por Morena y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño.

La controversia surge días después de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) ordenó retirar el nombre, la imagen y el cargo de Chávez de las ambulancias y consultorios que promueve en la entidad.

“Pa’ que los chihuahuitas me quieran, me tengo que hacer más güera”

El clip, una grabación que registra a Andrea Chávez sosteniendo una charla casual con un grupo de personas, ha sido ampliamente difundido en X, TikTok y en Facebook. “Pa’ que los chihuahuitas me quieran, me tengo que hacer más güera”, expresa en tono de broma.

De acuerdo con el registro de actividades de la morenista, la grabación fue hecha el 22 de abril, durante una visita de la legisladora en las instalaciones de una reconocida mueblería en la ciudad de Delicias.

Un video difundido en redes sociales ha derivado en críticas y acusaciones de discriminación contra la senadora con licencia por Morena y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño.

¿Por qué ha surgido la polémica?

Las expresiones de Andrea Chávez la posicionaron como tema de conversación digital. Mientras algunas opiniones consideraban que su tono y palabras utilizados no denotaban una postura despectiva, personas originarias de Chihuahua dieron contexto sobre el rechazo que genera la palabra “chihuahuitas”.

Explicaron que el término tiene una carga despectiva y burlona, especialmente en Ciudad Juárez, donde se usa en el contexto de una rivalidad histórica con la capital del estado. “Eso de ‘chihuahuitas’ se usa de modo despectivo por juarenses a los de Chihuahua, que dicen que se creen mucho”, señaló un usuario en X.

Cuatro personas, incluyendo a Andrea Chávez, sonríen frente a pilas de cajas embaladas; la mujer central embarazada viste chaqueta de mezclilla
La grabación fue hecha el 22 de abril, durante una visita de la legisladora en las instalaciones de una reconocida mueblería. (Andrea Chávez: Instagram)

Andrea Chávez reaparece en redes sociales

Este domingo, Andrea Chávez retomó sus actividades públicas. Mediante sus cuentas oficiales compartió aspectos de su visita a una de las colonias más pobladas del estado.

“Por invitación de las y los vecinos de la colonia El Mezquital, acudimos a una feria de servicios para atender necesidades planteadas por la propia comunidad. Cuando el pueblo organiza y participa, las soluciones llegan. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!“, escribió.

Durante la mañana del domingo, Chávez no había fijado una postura sobre la autenticidad del video ni sobre las críticas y acusaciones de discriminación en su contra.

Tribunal Estatal Electoral ordena retirar propaganda

Al margen del hermetismo de Andrea Chávez, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua ordenó el retiro inmediato de propaganda política por incurrir en actos de campaña anticipada.

El fallo confirma las medidas cautelares dictadas por el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, tras denuncias presentadas por el PAN. El órgano local decidió que la promoción personalizada en servicios de beneficio social, como la atención médica, vulnera los principios de legalidad y equidad previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Desde abril del 2025, Chávez auspició servicios médicos en varios municipios, utilizando ambulancias y consultorios rotulados con su nombre, cargo e imagen, junto a los colores de Morena.

Dos de los tres magistrados del tribunal concluyeron que esta difusión puede generar un reconocimiento anticipado de la figura política ante la ciudadanía.

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