José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

El nombramiento se realizó conforme a los acuerdos de los accionistas y fue comunicado oficialmente al mercado a través de la Bolsa Mexicana de Valores. (Foto: Cuartoscuro)

José Antonio Meade Kuribreña, excandidato a la Presidencia de la República en 2018, fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, cargo que asumió de manera efectiva a partir del 3 de febrero de 2026, informó la institución financiera mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El nombramiento se formalizó tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la que también se aprobó la renuncia de Jorge Arce a la presidencia del Consejo.

Arce continuará como consejero ejecutivo y se mantiene como director general del banco, de acuerdo con la información difundida al mercado.

Cambios en el Consejo de Administración de HSBC México

HSBC México indicó que la designación de Meade forma parte de los ajustes en su estructura de gobierno corporativo.

El Consejo de Administración es el órgano encargado de supervisar la estrategia general de la institución, así como de vigilar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias y las políticas internas del grupo financiero.

El nombramiento se realizó conforme a los acuerdos de los accionistas y fue comunicado oficialmente al mercado a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Tras los acuerdos adoptados por los accionistas, el Consejo quedó integrado por consejeros ejecutivos y consejeros independientes, conforme a las prácticas corporativas del sector financiero. La institución no informó sobre cambios adicionales en la dirección operativa del banco.

Trayectoria política y administrativa de José Antonio Meade

José Antonio Meade fue candidato a la Presidencia en el proceso electoral de 2018, postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa contienda también participaron Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.

En el ámbito del servicio público, Meade ocupó diversos cargos de alto nivel en la administración federal.

La candidatura presidencial de José Antonio Meade en 2018 representó la apuesta del PRI por un perfil técnico y con experiencia en el sector público. (FERNANDO CARRANZA GARCÍA/CUARTOSCURO.COM)

Fue secretario de Hacienda y Crédito Público en dos periodos, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Asimismo, se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social y secretario de Energía.

Antes de formar parte del gabinete, desarrolló su carrera en áreas técnicas vinculadas con la política financiera, tanto en la Secretaría de Hacienda como en organismos relacionados con el sistema bancario y de ahorro.

Relación de Meade con HSBC desde 2019

La vinculación de José Antonio Meade con HSBC inició en marzo de 2019, cuando se incorporó al consejo de administración del grupo financiero como director no ejecutivo independiente.

Desde entonces, también ha sido integrante del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo.

José Antonio Meade mantiene una relación profesional con HSBC desde 2019, cuando se incorporó al consejo de administración como director no ejecutivo independiente. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

La institución financiera señaló que esta experiencia dentro del grupo antecede a su nombramiento como presidente del Consejo de Administración de HSBC México, función que asumió formalmente en febrero de 2026.

Formación académica y perfil profesional

Meade es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Yale.

Datos relevantes de su trayectoria:

Excandidato presidencial en 2018

Secretario de Hacienda y Crédito Público en dos periodos

Titular de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Energía

Consejero independiente de HSBC desde 2019

Doctor en Economía por la Universidad de Yale

El nombramiento de José Antonio Meade se dio conforme a los acuerdos aprobados por los accionistas de HSBC México y fue notificado al público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores.