¿Regresa RBD? Alfonso Herrera confirma colaboración con Anahí y emociona a sus fans

Alfonso "Poncho" Herrera confirma colaboración con Anahí tras meses de especulaciones sobre nuevo reencuentro de RBD. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM / TELEVISA)

Anahí y Alfonso Herrera, exintegrantes de RBD, sorprendieron a propios y extraños al aparecer juntos en un breve clip a finales de enero.

Desde entonces, se generó una ola de especulaciones entre sus fans, pues cabe recordar que durante el reencuentro de la agrupación, el actor fue el único que no se unió al proyecto.

Los actores avivaron el fenómeno Rebelde Crédito: Instagram Anahí

Poncho Herrera confirma colaboración con Anahí

A más de dos meses de la difusión del clip, Poncho Herrera fue cuestionado por la prensa sobre el encuentro. De acuerdo con el actor, sí existe una colaboración con su excompañera de agrupación, pero es fuera de la música.

“Hicimos algo, pero en este momento no puedo hablar al respecto de una cosilla que hicimos. Es algo muy acotado y más adelante sabrán de qué se trata”, explicó.

Pese a la falta de detalles sobre el proyecto, sus palabras acapararon la atención de sus fans rápidamente, quienes dejaron al descubierto su emoción por conocer el proyecto. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes son:

"Necesito saber todos los detalles de cómo fue que juntaron a Anahí y Poncho para trabajar juntos en pleno 2026."

“V iene otra colaboración con ella, siento que estoy soñando ."

"¿De qué irá esa colaboración?"

"Cómo es posible que hayan pasado casi 22 años desde que Mía y Miguel se conocieron."

"El tiempo no ha podido cambiar su sonrisa."

Poncho Herrera confirma que trabaja junto a Anahí en un proyecto fuera de la música, aunque aún no revela detalles. (Fotos: Instagram/@anahi/ Televisa)

La admiración de Poncho Herrera por Anahí

Además de hablar brevemente sobre el proyecto que compartirá con la cantante y actriz, Herrera resaltó la admiración que siente por ella en lo profesional y personal.

“Con ella y con todos. Obviamente yo a ella la quiero muchísimo, le tengo cariño y una admiración profunda. No solamente por lo que ha logrado en temas laborales, sino por la familia tan linda que ha creado”, resaltó.

Debido a que tras el reencuentro de la agrupación parte de los integrantes se vieron envueltos en la polémica, el actor fue cuestionado al respecto, pero eligió mantenerse lejos del tema.

“No tengo nada que opinar. Yo no puedo opinar de un proyecto del cual no soy parte, no fui parte. Lo único que puedo decir es que les tengo mucho cariño y respeto. Han logrado cosas fantásticas y seguirán haciendo cosas fantásticas, ahora cada uno en su rubro”, concluyó.

Alfonso Herrera destaca la admiración profesional y personal que siente por Anahí, resaltando su trayectoria y familia. (Instagram/@ponchohd/@anahi)

El supuesto guiño de Anahí y Poncho Herrera a RBD

Cabe recordar que durante la difusión del video en enero de 2026, ambos artistas colocaron en la descripción “M&M”, lo que fue interpretado como un gesto a los personajes Mía Colucci y Miguel Arango, que interpretaron en la producción de 2004.

Desde entonces, sus fans se mostraron emocionados con la idea de que ocurriera un nuevo proyecto para ambos con comentarios como: "Viniendo aquí cada 5 segundos solo para confirmar si estoy soñando“.