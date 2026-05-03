Café y estrés: cuántas tazas al día ayudan a mantenerlo bajo control, según la ciencia

Un grupo de personas mostró menor riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo y estrés al tomar entre dos y tres tazas de café. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Puede sonar a un titular engañoso, pero la ciencia lo respalda. Un reciente estudio ha llamado la atención de académicos por desafiar una creencia que por décadas ha perdurado como una verdad absoluta: el café puede ayudar a reducir el estrés, no a incrementarlo.

Nueva evidencia científica sobre el café

El café no solo ayuda a despertar. Un estudio reciente publicado en el Journal of Affective Disorders sugiere que también puede influir en la salud mental y reducir el riesgo de estrés, siempre que se consuma en cantidades específicas.

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La investigación identificó un rango claro: entre dos y tres tazas al día. En ese punto, los participantes mostraron el menor riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo y estrés.

Un estudio reciente publicado en el Journal of Affective Disorders sugiere que también puede influir en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rango ideal: ni poco ni demasiado

El equipo encabezado por Xiang Gao analizó datos de 461,586 personas durante 13.4 años. En ese periodo, 18,220 desarrollaron trastornos del estado de ánimo y 18,547 presentaron problemas relacionados con el estrés.

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Los resultados mostraron una curva en forma de “J”. Quienes consumieron entre dos y tres tazas diarias registraron mejores indicadores de salud mental.

Este patrón se mantuvo sin importar el tipo de café: descafeinado, molido o instantáneo.

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“Queríamos estudiar esto porque la evidencia existente sobre el café y la salud mental ha sido inconsistente e incompleta”, explicó Gao

“Algunos estudios han sugerido que el café podría estar relacionado con un menor riesgo de depresión o ansiedad, mientras que otros no han encontrado una asociación clara”.

Este patrón se mantuvo sin importar el tipo de café: descafeinado, molido o instantáneo.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso elimina los beneficios

El estudio también marcó un límite. A partir de más de tres tazas, el efecto positivo disminuye. El consumo elevado, especialmente cinco o más tazas al día, no aporta beneficios adicionales e incluso puede aumentar ciertos riesgos.

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“Para la mayoría de las personas, el mensaje es que el consumo moderado de café puede formar parte de un estilo de vida saludable, pero no debe considerarse un sustituto de los aspectos fundamentales de la salud mental”, añadió Gao.

Cómo el café impacta el cerebro

El efecto del café se explica por su composición. La cafeína actúa sobre neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, vinculados con el estado de ánimo y la respuesta al estrés.

Además, contiene antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación. Peter R. Martin señaló que “la combinación del complejo del grano de café y su efecto antiinflamatorio es una hipótesis razonable”.

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Por otro lado, el café también reduce la percepción de fatiga. Según Yvette Sheline, esto puede favorecer actividades como el ejercicio o la convivencia social, factores que influyen de forma positiva en la salud mental.

Un hábito que depende de cada persona

Los especialistas coinciden en que no existe una fórmula universal. La respuesta a la cafeína varía según el organismo. Factores como el sueño, la tolerancia y el estilo de vida influyen en sus efectos.

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Para quienes ya consumen café de forma habitual, mantener un rango de dos a tres tazas al día puede ser una estrategia útil dentro de un enfoque integral de bienestar.

El mensaje es claro: el café puede ayudar a reducir el estrés, pero solo cuando se consume con moderación y como parte de hábitos saludables.

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