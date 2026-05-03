EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 3 de mayo: toma precauciones por manifestantes en Paseo de la Reforma

Según el aviso, la movilización está programada para iniciar a las 11:00 horas . Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones en la zona debido a posibles afectaciones viales por la presencia de los manifestantes.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL_SSCCDMX) emitió un aviso sobre la previsión de una concentración de manifestantes en Avenida Paseo de la Reforma número 111 , colonia Bosque de Chapultepec 1ª Sección , alcaldía Miguel Hidalgo .

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