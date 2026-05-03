EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 3 de mayo: toma precauciones por manifestantes en Paseo de la Reforma

En pocas líneas:
13:01 hsHoy
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL_SSCCDMX) emitió un aviso sobre la previsión de una concentración de manifestantes en Avenida Paseo de la Reforma número 111, colonia Bosque de Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Según el aviso, la movilización está programada para iniciar a las 11:00 horas. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones en la zona debido a posibles afectaciones viales por la presencia de los manifestantes.