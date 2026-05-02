Vecinos denuncian ecocidio: tala de más de 100 árboles en “El Ocotal”, Cuajimalpa, fue autorizada por autoridades

Documentos presentados por la alcaldía no presentan los debidas condiciones requeridas para el derribo de árboles

Durante esta semana, habitantes de Cuajimalpa denunciaron grave daño ambiental en la zona boscosa de “El Ocotal”, por la tala de árboles en la zona verde.

Ante lo sucedido, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México confirmó a través de una tarjeta informativa que la tala de árboles en El Ocotal, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, ocurrió bajo autorización de las propias autoridades locales.

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Sin embargo, la dependencia puntualiza que algunos documentos presentados no cumplen con los elementos técnicos que exige la normatividad ambiental vigente, ni acreditan de forma plena las condiciones de riesgo para justificar el derribo.

Al revisar los permisos, la Sedema identifica irregularidades en la sustentación para intervenir en dicha área, por lo que anuncia que iniciará procedimientos para deslindar responsabilidades administrativas y, de ser pertinente, remitirá el caso a instancias federales como la Profepa.

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Videos en redes sociales muestran a un trabajador de la alcaldía Cuajimalpa talando un árbol

Vecinos difunden pruebas para denunciar tala

El día de ayer y la tarde de este sábado, residentes y organizaciones vecinales difundieron en redes sociales videos que muestran la tala de árboles de más de 15 metros de altura, algunos con más de 100 años y aún en condición saludable.

Los ejemplares retirados se localizan en un predio privado, para el que la alcaldía extiende la autorización. La revisión inmediata de la documentación surge casi 24 horas después de la denuncia pública, aclara la Secretaría capitalina.

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La comunicación oficial detalla que se realizarán acciones de inspección y verificación en el predio para comprobar el cumplimiento legal y adoptar sanciones si corresponde. La Sedema advierte que, si detecta elementos bajo jurisdicción federal, dará vista inmediata a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Acusan a director del Metro CDMX y otras autoridades de ecocidio

En la zona se había identificado el año pasado la necesidad de retirar 109 árboles en riesgo, como parte de las obras del tren El Insurgente.

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Sin embargo, vecinos y defensores ambientales aseguran que actualmente los árboles derribados son especies sanas y no presentan las condiciones de riesgo señaladas en 2025.

Residentes y activistas relatan que al intentar impedir la tala encontraron en el lugar a María Eugenia Álvarez, quien presuntamente mostró documentos que la autorizaban para coordinar los trabajos.

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De acuerdo con el reporte, Álvarez es identificada por sus vínculos con el exalcalde Adrián Rubalcava y vecinos expresan su desconfianza sobre la autenticidad de esas supuestas autorizaciones. No descartan que puedan tratarse de documentos apócrifos.

Los trabajadores responsables de cortar los árboles argumentan que la orden responde a daños de troncos atribuidos al gusano barrenador.

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Sin embargo, habitantes de la zona aseguran que los troncos no presentan signos de plaga y afirman que Álvarez se encarga de “realizar el trabajo sucio” para el actual director del Metro.

Ante la continuidad de los trabajos, vecinos acusan un “ecocidio” y advierten sobre el valor ambiental y social de estos árboles, que además de su función ecológica, conforman el patrimonio natural de la ciudad y son punto de encuentro para miles de personas que acuden a realizar actividades recreativas y deportivas.

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