México

Vecinos denuncian ecocidio: tala de más de 100 árboles en “El Ocotal”, Cuajimalpa, fue autorizada por autoridades

La SEDEMA informó que procederá con investigaciones sobre el hecho

Guardar
Documentos presentados por la alcaldía no presentan los debidas condiciones requeridas para el derribo de árboles
Documentos presentados por la alcaldía no presentan los debidas condiciones requeridas para el derribo de árboles

Durante esta semana, habitantes de Cuajimalpa denunciaron grave daño ambiental en la zona boscosa de “El Ocotal”, por la tala de árboles en la zona verde.

Ante lo sucedido, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México confirmó a través de una tarjeta informativa que la tala de árboles en El Ocotal, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, ocurrió bajo autorización de las propias autoridades locales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la dependencia puntualiza que algunos documentos presentados no cumplen con los elementos técnicos que exige la normatividad ambiental vigente, ni acreditan de forma plena las condiciones de riesgo para justificar el derribo.

Al revisar los permisos, la Sedema identifica irregularidades en la sustentación para intervenir en dicha área, por lo que anuncia que iniciará procedimientos para deslindar responsabilidades administrativas y, de ser pertinente, remitirá el caso a instancias federales como la Profepa.

PUBLICIDAD

Videos en redes sociales muestran a un trabajador de la alcaldía Cuajimalpa talando un árbol
Videos en redes sociales muestran a un trabajador de la alcaldía Cuajimalpa talando un árbol

Vecinos difunden pruebas para denunciar tala

El día de ayer y la tarde de este sábado, residentes y organizaciones vecinales difundieron en redes sociales videos que muestran la tala de árboles de más de 15 metros de altura, algunos con más de 100 años y aún en condición saludable.

Los ejemplares retirados se localizan en un predio privado, para el que la alcaldía extiende la autorización. La revisión inmediata de la documentación surge casi 24 horas después de la denuncia pública, aclara la Secretaría capitalina.

La comunicación oficial detalla que se realizarán acciones de inspección y verificación en el predio para comprobar el cumplimiento legal y adoptar sanciones si corresponde. La Sedema advierte que, si detecta elementos bajo jurisdicción federal, dará vista inmediata a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Acusan a director del Metro CDMX y otras autoridades de ecocidio

En la zona se había identificado el año pasado la necesidad de retirar 109 árboles en riesgo, como parte de las obras del tren El Insurgente.

Sin embargo, vecinos y defensores ambientales aseguran que actualmente los árboles derribados son especies sanas y no presentan las condiciones de riesgo señaladas en 2025.

Residentes y activistas relatan que al intentar impedir la tala encontraron en el lugar a María Eugenia Álvarez, quien presuntamente mostró documentos que la autorizaban para coordinar los trabajos.

De acuerdo con el reporte, Álvarez es identificada por sus vínculos con el exalcalde Adrián Rubalcava y vecinos expresan su desconfianza sobre la autenticidad de esas supuestas autorizaciones. No descartan que puedan tratarse de documentos apócrifos.

Los trabajadores responsables de cortar los árboles argumentan que la orden responde a daños de troncos atribuidos al gusano barrenador.

Sin embargo, habitantes de la zona aseguran que los troncos no presentan signos de plaga y afirman que Álvarez se encarga de “realizar el trabajo sucio” para el actual director del Metro.

Ante la continuidad de los trabajos, vecinos acusan un “ecocidio” y advierten sobre el valor ambiental y social de estos árboles, que además de su función ecológica, conforman el patrimonio natural de la ciudad y son punto de encuentro para miles de personas que acuden a realizar actividades recreativas y deportivas.

Temas Relacionados

SEDEMAmedio ambienteCuajimalpaCDMXecocidiomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

AICM reporta falsa amenaza de bomba, no hubo indicios de artefactos explosivos

El reporte fue realizado por la aerolínea Viva Aerobus

AICM reporta falsa amenaza de bomba, no hubo indicios de artefactos explosivos

Óscar de la Hoya lanza su contundente predicción para la pelea entre Benavidez vs Ramírez: “Difícil para ambos”

Ambos peleadores mexicanos serán los encargados de protagonizar la cartelera de mayo

Infobae

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026

Pese a su edad y una reciente lesión, el defensor histórico de Japón buscará meterse en la lista definitiva para el Mundial 2026

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026

Shakira en vivo desde Copacabana: dónde y a qué hora ver el concierto en México

La colombiana se presentará en Río de Janeiro frente a una audiencia de más de 2 millones de personas

Shakira en vivo desde Copacabana: dónde y a qué hora ver el concierto en México

Estas son las razones por las que expulsaron a Daniel Borjas de La Mansión VIP

Las acciones recientes refrescaron antiguos señalamientos que ya circulaban sobre su comportamiento fuera de cámaras

Estas son las razones por las que expulsaron a Daniel Borjas de La Mansión VIP
MÁS NOTICIAS

NARCO

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

El día que Rocha Moya dijo que el gobierno debía coordinarse con el narco: “Hay que buscar una forma de hacerlo”

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

ENTRETENIMIENTO

Shakira en vivo desde Copacabana: dónde y a qué hora ver el concierto en México

Shakira en vivo desde Copacabana: dónde y a qué hora ver el concierto en México

Estas son las razones por las que expulsaron a Daniel Borjas de La Mansión VIP

Hayley Williams confirma fecha en México tras anunciar gira por Latinoamérica

¿Indirecta para Nodal? Estas son las frases más fuertes de “Perdón si no te llamé”, nueva canción de Cazzu

Enhypen en México: conoce la lista de canciones que formarán parte del concierto

DEPORTES

Óscar de la Hoya lanza su contundente predicción para la pelea entre Benavidez vs Ramírez: “Difícil para ambos”

Óscar de la Hoya lanza su contundente predicción para la pelea entre Benavidez vs Ramírez: “Difícil para ambos”

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”