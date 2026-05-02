México

AICM reporta falsa amenaza de bomba, no hubo indicios de artefactos explosivos

El reporte fue realizado por la aerolínea Viva Aerobus

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El Diario Oficial de la Federación informa que aumentará la TUA en el AICM
El Diario Oficial de la Federación informa que aumentará la TUA en el AICM

Una amenaza de bomba fue reportada la tarde de hoy en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), luego de que la aerolínea Viva Aerobus informara sobre un posible artefacto explosivo relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM.

Lo anterior respecto al aeronave mencionada y los vuelos VB1029 procedente de Cancún y VB1104 con destino a Mérida, ambos estacionados en la posición 13 de la Terminal 1, de acuerdo con información del propio AICM.

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El personal de seguridad AVSEC del aeropuerto, junto con la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), revisó tanto la aeronave como el equipaje bajo los protocolos establecidos, sin detectar indicios de presencia de artefactos explosivos, según el comunicado del Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX.

Las actividades de inspección fueron coordinadas por la Comandancia General del AICM. Hasta el momento, el reporte descarta cualquier riesgo relacionado con explosivos en el lugar y en los vuelos mencionados.

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Detienen a una persona en el AICM con cocaína oculta entre lienzos
(SSPC)

Marina detiene a una persona por posesión de drogas en el AICM

El 30 de abril, se reportó el hallazgo de lienzos con drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una persona de origen extranjero fue detenida en el lugar.

El incidente se reportó al momento que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaban trabajos de revisión en las instalaciones de la terminal aérea, fue entonces que identificaron una estructura y composición irregulares en objetos que ya fueron asegurados.

Además, se realizaron pruebas químicas para determinar cuáles eran las sustancias ilícitas.

“Como resultado de dichas pruebas, se obtuvo una reacción positiva a una sustancia con características compatibles con posible narcótico, presuntamente cocaína, contenida en la pintura de los lienzos, por lo que de inmediato fue detenida la persona responsable del equipaje”, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

AICM continúa con remodelaciones, usuarios manifiestan descontento

A 40 días del inicio del Mundial de Futbol 2026, las obras de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúan a marchas forzadas.

En las instalaciones de uno de los aeropuertos más importantes del país, persisten trabajos en la fachada principal, accesos y estacionamientos, además de la reducción de pasillos por zonas acordonadas, cambios de pisos y banquetas, y labores en la infraestructura eléctrica.

Mientras concluyen estas intervenciones, la terminal ha enfrentado incidentes recientes. Uno de ellos fue la fuga de aguas negras en la planta alta de la Terminal 1, lo que ocasionó la suspensión temporal del suministro de agua en los baños, de acuerdo con información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La administración informó que la ruptura de una tubería, ocurrida durante los trabajos de remodelación, fue la causa directa de este percance.

Visitantes internacionales y usuarios habituales del aeropuerto encuentran zonas cerradas y pasillos restringidos, a medida que avanzan las obras para recibir la afluencia esperada por el torneo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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