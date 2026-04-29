Gobierno del Edomex hace llamado por aumento de calor en la entidad

Lavado de manos para evitar enfermarse del estómago (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud estatal, advierte que las enfermedades diarreicas agudas aumentan 15 % durante la temporada de calor, por lo que llama a la población a fortalecer medidas de higiene para prevenir contagios, haciendo especial énfasis en la protección de niños y adultos mayores, sectores considerados de mayor vulnerabilidad ante complicaciones gastroenterológicas.

La Secretaría de Salud exhorta a evitar la automedicación y sugiere acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana en caso de presentar síntomas, con el propósito de garantizar atención médica oportuna y reducir riesgos de deshidratación o efectos graves.

PUBLICIDAD

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) detalla que los principales signos de alarma ante enfermedades diarreicas:

Fiebre mayor a tres días Vómito frecuente Evacuaciones líquidas o con sangre Sed intensa.

La autoridad sanitaria recomienda observar cuidadosamente estos síntomas y no retrasar la búsqueda de atención profesional.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para evitar enfermedades

Tomar líquidos suficientes por altas temperaturas (Gob. Edomex) (Gob. Edomex)

Entre las principales recomendaciones para evitar casos de enfermedades diarreicas, la Secretaría de Salud del Estado de México subraya:

Lavado frecuente de manos, en especial antes de ingerir alimentos, tras ir al baño o cambiar pañales; Lavar y desinfectar frutas y verduras Consumir solo alimentos bien cocidos Preferir agua embotellada, hervida o clorada.

La dependencia estatal añade que, después de la preparación de los alimentos, se deben almacenar en recipientes cerrados, colocarlos en el refrigerador y procurar su consumo inmediato.

PUBLICIDAD

También recomienda evitar la ingesta de productos adquiridos en la vía pública, ya que la exposición al calor y la falta de refrigeración adecuada incrementan el riesgo de proliferación de bacterias y parásitos.

El gobierno mexiquense destaca que las temperaturas elevadas propician la descomposición de alimentos y el desarrollo de microorganismos patógenos responsables de enfermedades diarreicas agudas en el núcleo familiar.

PUBLICIDAD

Por lo anterior, insiste en el refuerzo de hábitos de higiene como medida fundamental de prevención, sobre todo en casos donde exista contacto frecuente con menores de edad y personas adultas mayores.

Enfermedades diarreicas de marzo-septiembre

Recomendaciones por altas temperaturas (Gob. Edomex) (Gob Edomex)

Según la Secretaría de Salud estatal, las enfermedades diarreicas agudas representan un riesgo sanitario relevante cada año entre marzo y septiembre, momento en el que las temperaturas aumentan y los microorganismos tienen mayor facilidad para la transmisión.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el ISEM advierte que automedicarse puede ocultar o agravar síntomas y generar complicaciones como resistencia bacteriana. La recomendación institucional es limitar la automedicación y consultar exclusivamente a personal de salud certificado en las unidades médicas oficiales del estado.

A fin de reducir la incidencia de hospitalizaciones por deshidratación, la autoridad sanitaria mexiquense hace especial hincapié en la atención inmediata a casos sospechosos, la administración adecuada de líquidos de rehidratación oral y el monitoreo constante de personas propensas a cuadros graves, como lactantes y personas de la tercera edad.

PUBLICIDAD

Las acciones preventivas promovidas por la Secretaría de Salud del Estado de México forman parte de la estrategia pública estatal para reducir la carga de enfermedad y mejorar el bienestar integral durante las temporadas de calor, cuando históricamente se observa un repunte en los ingresos por enfermedades gastrointestinales.

Ante el pronóstico de temperaturas superiores a 30 °C en diversas regiones del Estado de México, las autoridades reiteran la relevancia de mantener depósitos y tinacos tapados, lavar regularmente utensilios de cocina y evitar la reutilización de agua sin tratamiento previo para preservar la seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

Cuidado de grupos vulnerables

Se debe poner atención en niños y adultos mayores para evitar enfermarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ISEM recuerda a la población el riesgo de complicaciones si no se atienden los primeros síntomas, como la pérdida rápida de líquidos corporales, que puede desencadenar cuadros de deshidratación grave y, en casos extremos, requerir terapia intravenosa o internamiento hospitalario.

El llamado institucional se dirige principalmente a familiares y cuidadores de menores de cinco años y de adultos mayores de 65 años, quienes deben estar alertas a cualquier signo de alarma y priorizar la consulta médica sobre remedios caseros o recetas populares.

PUBLICIDAD

Las autoridades estatales insisten en que la suma de acciones individuales de higiene y la oportuna búsqueda de servicios de salud permiten contener el incremento de enfermedades diarreicas agudas, garantizando la protección de la comunidad mexiquense durante los meses de mayor temperatura.