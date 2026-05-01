México

SEDEMA clausura obra en Fuentes Brotantes tras recientes inspecciones y denuncias

Vecinos de la zona habían manifestado su descontento ante el proyecto

Guardar
La clausura de "Residencial Fuentes Brotantes" se dio tras incumplimientos y posible impacto ambiental
La clausura de "Residencial Fuentes Brotantes" se dio tras incumplimientos y posible impacto ambiental

Derivado de una nueva revisión este miércoles 29 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) informó que el proyecto “Residencial Fuentes Brotantes”, con lugar en la alcaldía Tlalpan, será suspendido temporalmente en su totalidad.

Lo anterior en seguimiento continuo de la dependencia a las denuncias ciudadanas por posibles afectaciones ambientales.

PUBLICIDAD

“Durante la diligencia, personal técnico de esta Secretaría verificó el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de impacto ambiental, así como de la normatividad aplicable. Como resultado, se constataron nuevos incumplimientos, lo que motivó la imposición de esta medida conforme a la legislación vigente”, informó SEDEMA a través de una tarjeta informativa emitida el día de hoy.

Dentro de las medidas que tomó la secretaría, destacan las siguientes:

PUBLICIDAD

  • Visitas de inspección
  • Reconocimientos técnicos
  • Procedimientos administrativos
  • Imposición de medidas de seguridad como clausuras temporales
  • Sanciones económicas
  • Medidas de reparación del daño ambiental

No obstante, el gobierno de la CDMX también dio a conocer que el proyecto cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental emitida en diciembre de 2023, mas su ejecución está sujeta al cumplimiento de condicionantes específicas.

Habitantes del pueblo de Santa Úrsula Xitla se manifestaron desde 2024 contra el "Residencial Fuentes Brotantes"
Habitantes del pueblo de Santa Úrsula Xitla se manifestaron desde 2024 contra el "Residencial Fuentes Brotantes"

Proyecto había sido denunciado varias veces

La alcaldía de Tlalpan negó el 8 de noviembre de 2024 haber autorizado la construcción del proyecto Residencial Fuentes Brotantes 134 en el parque homónimo, tras una manifestación de habitantes del pueblo de Santa Úrsula Xitla para exigir el freno a las obras y denunciar un posible “ecocidio”.

De acuerdo con las autoridades de Tlalpan, “los trámites administrativos y de ventanilla que corresponde a la alcaldía fueron emitidos en la administración anterior”, mientras que la actual gestión sostuvo que no tenía atribuciones para evaluar el impacto ambiental o urbano.

La definición oficial fue difundida mediante un comunicado tras la protesta vecinal que bloqueó un tramo de avenida Insurgentes, cerca del Metrobús Fuentes Brotantes.

El complejo rechazado por vecinos considera 52 viviendas, 147 cajones de estacionamiento y un consumo estimado de 114 mil litros de agua diarios, dentro de un terreno de 9.519,17 metros cuadrados en el parque Fuentes Brotantes, una de las principales áreas verdes del sur de la Ciudad de México, según la página oficial de la empresa Graus.

Vecinos de Santa Úrsula Xitla afirman que “el pueblo se opone a la construcción de este proyecto” y acusan que la obra generaría daños ambientales irreversibles dada la insuficiencia de infraestructura hidráulica en la zona.

Temas Relacionados

CDMXSEDEMAmedio ambienteTlalpanmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Calor extremo y lluvias impactarán México este 1 de mayo: alerta del Sistema Meteorológico Nacional

El organismo advierte tormentas en el norte y temperaturas superiores a 40 °C en gran parte del país

Calor extremo y lluvias impactarán México este 1 de mayo: alerta del Sistema Meteorológico Nacional

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 30 de abril

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 30 de abril

Así fue como el huachicol fiscal reveló una red de criminal sofisticada en México

Los aseguramientos de combustible en el periodo de un año representan golpes por más de 300 millones de pesos

Así fue como el huachicol fiscal reveló una red de criminal sofisticada en México

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy jueves 30 de abril

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy jueves 30 de abril

Alessandra Rosaldo revela procedimiento estético que le quitó las ganas de seguir interviniéndose: “Sí tengo arrugas”

La vocalista de Sentidos Opuestos contó que la última vez que se sometió a una intervención no fue satisfactoria; tras esa experiencia, prefirió mantenerse de manera natural

Alessandra Rosaldo revela procedimiento estético que le quitó las ganas de seguir interviniéndose: “Sí tengo arrugas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue como el huachicol fiscal reveló una red de criminal sofisticada en México

Así fue como el huachicol fiscal reveló una red de criminal sofisticada en México

Policías estatales rescatan a persona secuestrada en el Edomex tras persecución: hay dos detenidos

Condenan a mexicano en EEUU por vender más de una tonelada de metanfetamina y fentanilo y envío de armas a México

Por qué El Mayo Zambada no estaría detrás de las acusaciones de EEUU contra funcionarios, según un exagente de la DEA

Fiscalía de Chihuahua nombra relevo provisional de Román Oseguera Cervantes, titular de la AIC que murió junto a agentes de la CIA

ENTRETENIMIENTO

Alessandra Rosaldo revela procedimiento estético que le quitó las ganas de seguir interviniéndose: “Sí tengo arrugas”

Alessandra Rosaldo revela procedimiento estético que le quitó las ganas de seguir interviniéndose: “Sí tengo arrugas”

31 minutos: de la televisión a los grandes escenarios; cómo logró tanta popularidad en México

El eufórico momento durante el concierto de Lorde en Monterrey que se volvió viral

Estos fueron los mejores momentos del concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX

31 Minutos conquista el Zócalo: más de 230 mil personas celebran el Día del Niño en la CDMX

DEPORTES

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones

Así es el casco que Checo Pérez lucirá en el Gran Premio de Miami