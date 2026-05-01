SEDEMA clausura obra en Fuentes Brotantes tras recientes inspecciones y denuncias

La clausura de "Residencial Fuentes Brotantes" se dio tras incumplimientos y posible impacto ambiental

Derivado de una nueva revisión este miércoles 29 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) informó que el proyecto “Residencial Fuentes Brotantes”, con lugar en la alcaldía Tlalpan, será suspendido temporalmente en su totalidad.

Lo anterior en seguimiento continuo de la dependencia a las denuncias ciudadanas por posibles afectaciones ambientales.

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“Durante la diligencia, personal técnico de esta Secretaría verificó el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de impacto ambiental, así como de la normatividad aplicable. Como resultado, se constataron nuevos incumplimientos, lo que motivó la imposición de esta medida conforme a la legislación vigente”, informó SEDEMA a través de una tarjeta informativa emitida el día de hoy.

Dentro de las medidas que tomó la secretaría, destacan las siguientes:

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Visitas de inspección

Reconocimientos técnicos

Procedimientos administrativos

Imposición de medidas de seguridad como clausuras temporales

Sanciones económicas

Medidas de reparación del daño ambiental

No obstante, el gobierno de la CDMX también dio a conocer que el proyecto cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental emitida en diciembre de 2023, mas su ejecución está sujeta al cumplimiento de condicionantes específicas.

Habitantes del pueblo de Santa Úrsula Xitla se manifestaron desde 2024 contra el "Residencial Fuentes Brotantes"

Proyecto había sido denunciado varias veces

La alcaldía de Tlalpan negó el 8 de noviembre de 2024 haber autorizado la construcción del proyecto Residencial Fuentes Brotantes 134 en el parque homónimo, tras una manifestación de habitantes del pueblo de Santa Úrsula Xitla para exigir el freno a las obras y denunciar un posible “ecocidio”.

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De acuerdo con las autoridades de Tlalpan, “los trámites administrativos y de ventanilla que corresponde a la alcaldía fueron emitidos en la administración anterior”, mientras que la actual gestión sostuvo que no tenía atribuciones para evaluar el impacto ambiental o urbano.

La definición oficial fue difundida mediante un comunicado tras la protesta vecinal que bloqueó un tramo de avenida Insurgentes, cerca del Metrobús Fuentes Brotantes.

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El complejo rechazado por vecinos considera 52 viviendas, 147 cajones de estacionamiento y un consumo estimado de 114 mil litros de agua diarios, dentro de un terreno de 9.519,17 metros cuadrados en el parque Fuentes Brotantes, una de las principales áreas verdes del sur de la Ciudad de México, según la página oficial de la empresa Graus.

Vecinos de Santa Úrsula Xitla afirman que “el pueblo se opone a la construcción de este proyecto” y acusan que la obra generaría daños ambientales irreversibles dada la insuficiencia de infraestructura hidráulica en la zona.

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