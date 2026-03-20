México

Para qué sirve el jardín de lluvia que instaló la CDMX cerca del Estadio Azteca

Se trata de la infraestructura verde de mayor capacidad para captar agua pluvial en el país

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El nuevo Jardín de Agua
El nuevo Jardín de Agua Coapam, en Santa Úrsula (Foto: X)

El día de hoy, la Ciudad de México dio inicio a una nueva etapa en la gestión del agua urbana con la inauguración del Jardín de Lluvia Coapan.

Este modelo es capaz de infiltrar más de 1.3 millones de litros diarios en beneficio de más de 40 mil habitantes de Santa Úrsula Coapa.

La obra, resultado de la colaboración entre autoridades y vecinos, busca mitigar las inundaciones, fomentar la recarga del acuífero y establecer un modelo sustentable de manejo hídrico, según lo anunciaron Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua, durante el acto público que reunió a representantes de gobierno y comunidad local.

Brugada detalló que la inversión total del jardín Coapan asciende a 22 millones de pesos, cifra que, de acuerdo con sus declaraciones en el evento, permitirá impactar positivamente en la calidad de vida de los residentes de la zona.

El nuevo Jardín de Agua
El nuevo Jardín de Agua Coapam, en Santa Úrsula (Foto: X)

Atractivo y funcional

La apuesta actual se orienta hacia la absorción y recarga del subsuelo. En palabras de la jefa de Gobierno, el jardín ayudará a que “los millones de litros de agua que caen con la lluvia no terminen en las grandes tuberías, sino que se puedan infiltrar y se logre recuperar el equilibrio hídrico”.

El sistema está formado por tecnología de tanques de tormenta, filtros de sólidos, canales perimetrales y módulos denominados “aquabox (para gestión de aguas pluviales)”, capaces de almacenar y filtrar el agua en distintas etapas

La capacidad total del sistema supera los 10 mil metros cúbicos, gracias a la integración de dos grandes colectores y tanques: el del estacionamiento norte del estadio, con 5.500 metros cúbicos; el del colector sur, con 3.500 metros cúbicos; y el propio jardín de lluvia, que aporta 1.200 metros cúbicos adicionales. Además, para su operación, el diseño de este jardín es autosustentable, lo que quiere decir que no depende de bombas eléctricas, reduciendo costes y riesgos asociados al mantenimiento.

Vecinos y autoridades participaron activamente en la selección de la vegetación nativa —como gazania, cineraria, mirto, dalia y lantana— y en el diseño del mural que adorna el jardín. De acuerdo con el testimonio de Ricardo López Castillo, habitante originario de Santa Rosa de Coapan, el sitio que durante años fue sinónimo de inundaciones y daños recurrentes ahora es motivo de orgullo y expectativa para la comunidad.

Colonias como Villa Coapa, Santa
Colonias como Villa Coapa, Santa Ana Poniente y Ciénega Grande sufrieron inundaciones en calles y accesos peatonales. Imagen cuenta de X @CiudActivos

Crisis hídrica en CDMX

La sobreexplotación de 800 pozos de agua y la impermeabilización por pavimentos y edificios en Ciudad de México se ve parcialmente mitigada gracias a la existencia del Bosque de Agua —que abarca el 60% del territorio capitalino— y a la ampliación de infraestructuras como el Jardín de Lluvia Coapan. Brugada subrayó que, en episodios recientes de lluvias atípicas —tres veces superiores al promedio histórico para febrero—, el sistema logró demostrar su capacidad de regulación.

Por otra parte, la gobernadora de la CDMX sostuvo que la ambición de su administración es avanzar hacia un modelo en que “la naturaleza también tenga derechos y el agua sea reconocido como uno de ellos”.

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