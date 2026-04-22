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Reportan otra fuga de agua en CDMX, ahora en alcaldía Tlalpan

La semana pasada, la Secretaría de Gestión Integral del Agua acudió a auxiliar a pobladores de Álvaro Obregón por una megafuga de agua

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Una fuga de agua a gran presión genera el desperdicio de miles de litros en la colonia Lomas de Cuilotepec, alcaldía Tlalpan, luego de que una tubería de ocho pulgadas se rompió tras labores de pavimentación con maquinaria pesada este lunes 21 de abril.

Hasta el momento, la SEGIAGUA sólo ha indicado que el reporte fue atendido, pero no hay información adicional sobre vecinos afectados o si el flujo ha sido controlado.

En redes sociales circulan videos del chorro de agua brotando entre piedras, descendiendo como una cascada por la pendiente de la calle Troya.

¿Cuál fue el origen de la fuga de agua?

La fuga se atribuye a las maniobras para romper asfalto realizadas por trabajadores de Tlalpan, que golpearon la tubería durante un operativo de bacheo, informaron vecinos de la calle Roble.

La intensidad de la corriente ha alarmado a los residentes, quienes solicitaron intervención de los cuerpos de emergencia por temor a que el agua erosione el subsuelo y afecte otras áreas.

El incidente ocurre en el Ajusco medio, zona caracterizada por calles empinadas donde la corriente es visible a varios metros, mientras en otros sectores de la alcaldía persiste la escasez de agua, indicaron habitantes consultados.

Varias personas con chalecos de Protección Civil descienden unas escaleras exteriores entre viviendas modestas en un día soleado, con macetas y objetos varios
Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil inspecciona viviendas en la alcaldía Álvaro Obregón afectadas por una fuga de agua.

Fugas de agua en CDMX afectan a viviendas y familias

Un desbordamiento de agua este 14 de abril fue reportado en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, afectando al menos nueve viviendas tras la falla en el mecanismo de elevación de la compuerta en la trifurcación Judío-Lerma, de acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México. Familias debieron abandonar sus casas y reciben apoyo en albergues temporales habilitados.

El suministro de agua en la zona volvió a operar con normalidad, afirmó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), mientras continúan trabajando en la rehabilitación y automatización de las tres compuertas del sistema y la instalación de telemetría para regular el caudal y evitar futuros incidentes.

Reportes de la alcaldía Álvaro Obregón indicaron que no hay personas lesionadas ni fallecimientos. Algunos autos fueron arrastrados por la corriente y varias familias permanecen en el albergue hasta que concluyan los trabajos de reparación y se garantice la seguridad de sus departamentos, según información difundida por responsables de la alcaldía en redes sociales.

Veinticinco trabajadores de la SEGIAGUA participan en el operativo, que incluyó el cierre de válvulas y compuertas en la zona de Prolongación Mercadería Jacarandas. El censo y la atención a los afectados continúa bajo supervisión de la alcaldía, la SGIRPC y la SEGIAGUA.

A pesar de los reportes y denuncias por parte de los vecinos, se estima que el tiempo de atención para frenar la megafuga fue muy alto.

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