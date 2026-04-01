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Dónde están ubicadas y cómo llegar a las albercas públicas de la CDMX

El Gobierno CDMX se prepara para ofrecer una variedad de atracciones turísticas para quienes pasen Semana Santa en la capital

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Dónde están ubicadas y cómo llegar a las albercas públicas de la CDMX (GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM)
Dónde están ubicadas y cómo llegar a las albercas públicas de la CDMX (GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM)

Durante Semana Santa, la Ciudad de México habilitará albercas públicas gratuitas en distintos puntos de la capital, incluida una playa artificial, para ofrecer opciones de ocio a quienes permanezcan durante el periodo vacacional. Del 2 al 5 de abril, habrá acceso en horarios de 10:00 a 16:00 horas, con actividades aptas para toda la familia.

Las albercas públicas estarán en cinco centros deportivos de la alcaldía Cuauhtémoc y en una docena de complejos Utopía ubicados en el este y sur de la ciudad. Además, la Utopía Mixiuhca, en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, contará con una playa artificial accesible desde el 29 de marzo.

Todos estos espacios pueden ser visitados por cualquier persona, con fácil acceso en transporte público, especialmente por la Línea 9 del Metro CDMX, la estación más cercana es Ciudad Deportiva.

Albercas públicas de la alcaldía Cuauhtémoc

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Cinco centros deportivos de la alcaldía Cuauhtémoc ofrecerán albercas temporales para vecinas, vecinos y visitantes durante Semana Santa.

  • Deportivo 5 de Mayo: ubicada en 5 de Mayo Manuel González 267, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX. El Metro más cercano es Tlatelolco de la Línea 3.
  • Deportivo Antonio Caso: ubicado en Av. P.º de la Reforma 680, Morelos, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, la opción más rápida para llegar es en la Línea 7 del Metrobús y bajarse en Tres Culturas.
  • Deportivo Guelatao: ubicada en República de Honduras S/N, Lagunilla, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX. El Metro más cercano es Garibaldi/ Lagunilla de la Línea 8.
  • Deportivo Morelos: ubicado en Rivero 21, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc, 06200 Ciudad de México, CDMX, la opción más sencilla para llegar es en la Línea 7 del Metrobús y bajarse en Tres Culturas.
  • Deportivo Cuauhtémoc: su dirección es Luis D. Colosio 269, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX. La estación del Metro CDMX y Metrobús más cercana es Buenavista.

Abrirán sus puertas sin costo del jueves 2 al domingo 5 de abril. Estos espacios funcionarán de 10:00 a 16:00 horas. No será necesario registro previo. Las instalaciones están diseñadas para facilitar el ingreso y garantizar opciones recreativas cercanas a diversas colonias, fomentando la convivencia en un entorno controlado.

Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.
Las Utopías de la Ciudad de México ofrecerán alternativas de recreación acuática para todas las edades (X/@AlcCuauhtemocMx)

Utopías y la playa artificial en la CDMX

Las Utopías de la Ciudad de México ofrecerán alternativas de recreación acuática para todas las edades. La recién inaugurada Utopía Mixiuhca, en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, contará con una playa artificial con arena y actividades como voleibol, disponible para el público desde el 29 de marzo.

Para llegar a la Utopía Mixiuhca en transporte público, se recomienda utilizar la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro y dirigirse a la puerta 7-1A. Además, otras Utopías, como Ixtapalcalli, Libertad, Cuauhtlicalli, Quetzalcóatl, La Cascada, Teotongo, Olini, Papalotl, Tezontli, Atzintli y Huizachtepetl, tendrán albercas abiertas durante Semana Santa.

En total, se habilitarán 12 albercas, incluyendo una de olas y dos espacios acuáticos con toboganes. Todas las instalaciones ofrecerán actividades recreativas y clases de natación, promoviendo el disfrute en familia.

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