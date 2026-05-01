México

Esthela Damián se despide de Sheinbaum, su salida da paso a Luisa Alcalde, quien será la nueva Consejera Jurídica de Presidencia

La dirigencia de Morena se definirá en próximos días, sin embargo, Ariadna Montiel ya se apuntala como la próxima líder

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A través de un video en su cuenta de X, Esthela Damián agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza al haberla nombrado Consejera Jurídica, cargo que deja este 30 de abril y será ocupado por Luisa María Alcalde. (Crédito: X/@esthela_damian)

Esthela Damián, quien se desempeñó como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal hasta este 30 de abril, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el nombramiento que le fue dado apenas el pasado 17 de diciembre, su salida se debe a los recientes movimientos dentro de la administración de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un video de casi un minuto, la exfuncionaria cercana a Sheinbaum se despidió de la administración de la presidenta, ya que este jueves termina su gestión:

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“Hasta el día de hoy soy la consejera jurídica de la Presidencia de la República y quiero en este momento agradecer profundamente la confianza depositada en su servidora por la presidenta de la República para poder servir en este segundo piso de la cuarta transformación y, por supuesto, aportar a nuestra patria, a México.

Gracias, gracias a todos mis compañeros de la Consejería Jurídica. Gracias a todos los secretarios, subsecretarios y todo el equipo que hace posible que los trabajos salgan adelante.

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Les mando, por supuesto, además de mi reconocimiento, que el trabajo en unidad siempre nos ha permitido, con una líder como la presidenta, salir adelante en cualquier objetivo”.

Luisa Alcalde llega al relevo en la Consejería Jurídica

El pasado 22 de abril, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, puso fin a las especulaciones sobre su salida del partido y confirmó que aceptaría la propuesta de Sheinbaum para ocupar el cargo que deja Esthela Damián con el objetivo de ser la candidata a la gubernatura de Guerrero.

La líder nacional morenista confirmó la decisión a través de un video en sus redes sociales:

“Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como Consejera Jurídica del Gobierno de México“.

Aseguró sentirse satisfecha con el trabajo realizado durante el año y medio que estuvo al frente del partido oficialista:

“Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México. Todo mi cariño y agradecimiento a la militancia por haberme permitido estar un año y medio al frente de este extraordinario Movimiento”.

Sheinbaum hace cambio estratégico en su administración

Rumbo a las elecciones de 2027 y con las recientes fisuras que se provocaron entre Morena y los partidos de la alianza oficialista, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los cambios en el gabinete no han parado, primero se anunció que Citlalli Hernández Mora dejaría la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, para integrarse como la presidenta de la Comisión de Elecciones.

A esto, se sumó la salida de Ariadna Montiel, quien estaba al frente de la Secretaría del Bienestar, un papel relevante por la asociación pública que ha cobrado con los programas sociales. Cabe señalar que la exfuncionaria se apuntala como la nueva líder de Morena, quien marcará la ruta que deberá seguir el partido para mantenerse como mayoría en el Congreso de la Unión junto al PT y el Verde.

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