Tensión en la 4T: Armando Melgar respalda a Jesús Sesma y rechaza críticas de Clara Brugada rumbo a 2030

El episodio refleja las primeras tensiones dentro de la alianza oficialista rumbo a la sucesión en la Ciudad de México.

La carrera anticipada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030 comenzó a generar tensiones entre aliados políticos.

El respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a Jesús Sesma como aspirante provocó reacciones desde el gobierno capitalino y abrió un nuevo frente de debate dentro de la llamada alianza oficialista.

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El senador Luis Armando Melgar salió en defensa de su correligionario, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, considerara que el destape del legislador estaba “muy verde” por tratarse de un proceso aún lejano.

Melgar acusa falta de respeto hacia Jesús Sesma

Durante un encuentro con medios, Melgar calificó como inapropiados los comentarios de la mandataria capitalina hacia Jesús Sesma, quien actualmente lidera al PVEM en la capital.

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El posicionamiento de Jesús Sesma refleja el interés del PVEM por fortalecer perfiles propios con miras a próximas contiendas. (Cuartoscuro)

El senador sostuvo que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar aspiraciones políticas si cumple con los requisitos legales, por lo que consideró que no corresponde a una autoridad descalificar perfiles.

Además, subrayó que este tipo de declaraciones no contribuyen a la unidad entre fuerzas políticas que, en teoría, mantienen alianzas.

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El PVEM rechaza ser subordinado de Morena

En su posicionamiento, Melgar también abordó la relación del Partido Verde con Morena, al afirmar que su instituto político no actúa como un aliado incondicional.

El posicionamiento del PVEM reafirma su intención de mantener autonomía frente a sus aliados políticos.

Señaló que, en distintos momentos legislativos, el PVEM ha votado en contra de propuestas cuando no coincide con ellas, dejando claro que cuentan con agenda y voz propia.

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El legislador insistió en que el partido ha sido subestimado, pero que sus decisiones recientes demuestran independencia política.

Brugada llama a la prudencia y a enfocarse en el presente

Por su parte, Clara Brugada reiteró que aún falta tiempo para definir candidaturas rumbo a 2030 y pidió a los actores políticos concentrarse en sus responsabilidades actuales.

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Las declaraciones de Clara Brugada subrayan la necesidad de mantener la atención en la gestión pública antes que en los procesos electorales. REUTERS/Toya Sarno Jordan

La jefa de Gobierno reconoció la importancia de construir proyectos sólidos, pero consideró prematuro adelantar escenarios electorales cuando la prioridad debe ser la gestión pública.

Sus declaraciones se dieron tras el evento donde se promovió la iniciativa “Guardianes Verdes”, plataforma impulsada por el PVEM para atender denuncias ciudadanas en materia ambiental.

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El Partido Verde perfila estrategia con candidatura propia

El destape de Jesús Sesma fue impulsado por Arturo Escobar, quien planteó la necesidad de contar con figuras visibles que encabecen proyectos políticos a largo plazo.

Las declaraciones de Arturo Escobar reflejan la estrategia del PVEM por fortalecer perfiles propios con miras a futuros procesos electorales.

El propio Sesma aceptó el reto y dejó abierta la posibilidad de que el PVEM compita sin alianzas en futuros procesos electorales, como parte de una estrategia para fortalecer su identidad y medir su peso electoral.

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Este posicionamiento podría redefinir el equilibrio político en la capital, especialmente si se concreta una ruptura parcial o total con Morena.

Tensiones en la alianza y llamado a la cordialidad

Melgar advirtió que las descalificaciones públicas afectan la construcción de acuerdos políticos y reiteró la importancia de mantener el respeto entre partidos aliados.

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También hizo un llamado a evitar lo que calificó como “mayoritocracia” y a fortalecer un sistema político con contrapesos, donde las decisiones se tomen con base en el diálogo.

El episodio pone en evidencia tensiones al interior de la alianza oficialista en la capital del país. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo)

Así se ha desarrollado la polémica

El Partido Verde decidió impulsar desde ahora la figura de Jesús Sesma como su apuesta para 2030, marcando una ruta política anticipada.

Desde el gobierno capitalino , Clara Brugada respondió con un llamado a la prudencia , al considerar que aún no son tiempos electorales.

La reacción del senador Armando Melgar elevó el tono del debate, al señalar que hubo descalificación hacia su compañero de partido.

En paralelo, el PVEM aprovechó el momento para remarcar que no actúa bajo las decisiones de Morena .

Dentro de este contexto, también se abrió la discusión sobre competir sin alianzas en futuros procesos.

Todo esto ocurre mientras los partidos comienzan a perfilar estrategias rumbo a los próximos ciclos electorales.

El episodio evidencia tensiones dentro de la coalición gobernante y anticipa un escenario político más competido en la Ciudad de México, donde los partidos comienzan a definir sus estrategias con varios años de anticipación.