Luisa María Alcalde todavía ve alianza con PVEM y PT en 2027, pese a declaraciones de Manuel Velasco y Jesús Sesma

Crédito: (Morena)

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reiteró que la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia de prensa de este jueves 16 de abril, Alcalde Luján afirmó: “Vamos a ir fuertes, unidos con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista, vamos a tener muy buenos resultados en el 2027”.

La dirigente de Morena desestimó el “ruido mediático” sobre supuestas disputas o fracturas con el PVEM y recordó los logros alcanzados por la coalición en 2018 y 2024, incluyendo la llegada de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Añadió que la alianza mantiene la mayoría calificada y ha logrado importantes reformas constitucionales. Alcalde Luján subrayó que en enero pasado Morena, PT y PVEM firmaron una declaración conjunta para reafirmar su acuerdo.

PVEM condenó los recortes presupuestales a dependencias ambientales en el Proyecto de Egresos 2025 (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Por su parte, el senador Manuel Velasco, del PVEM, ha planteado exigencias dentro de la coalición, solicitando que su partido encabece la candidatura para la gubernatura de San Luis Potosí, argumentando que el Verde ha aportado más de medio millón de votos a Morena y duplicado los resultados de este último en la entidad.

Velasco aseguró que no buscan la ruptura, pero demandó mayor reconocimiento al peso electoral del PVEM. El 13 de abril, Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, lideró un evento en San Luis Potosí y destacó el crecimiento del partido en la región. En Zacatecas, Velasco descartó apoyar al legislador de Morena, Saúl Monreal, y confirmó que el PVEM impulsará la candidatura de Carlos Puentes.

En la Ciudad de México, Jesús Sesma, dirigente local y diputado del PVEM, señaló que no han tenido acercamientos con Morena y que el partido se prepara para competir en solitario en 2027. Sesma aseguró que el Verde Ecologista mantiene su fortaleza tanto en la capital como en otros estados.

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