¿Romperá la alianza?: Jesús Sesma acusa que el Verde y Morena se mantienen distanciados en CDMX

La coalición de Morena, PT y el Verde, podría romperse en la CDMX.

La falta de comunicación entre la dirigencia en Ciudad de México de Morena y las direcciones capitalinas tanto del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como del Partido del Trabajo (PT) ha generado tensiones que amenazan la continuidad de la alianza de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.

En días recientes, los líderes de los partidos han dejado claro que podrían ir solos en próximas elecciones debido a la nula relación que mantienen con el oficialismo.

PVEM y PT ven distancia en coalición con Morena en CDMX

La mañana de este martes 21 de abril de 2026, el líder del Verde capitalino, Jesús Sesma, aseguró que tras el cargo estratégico que ocupa Citlalli Hernández, ya se encuentra en comunicación con ella para llevar ver si aún hay cabida a una posible alianza:

“Vamos a ir caminando, pero yo necesito construir un partido que está sólido, que, eh, está construyéndose y está creciendo en la Ciudad de México”.

Las declaraciones fueron hechas en el programa de la periodista Azucena Uresti, donde el líder local comentó que de haber una posibilidad de ir en coalición, podrían avanzar solo si la propuesta es “justa”, conforme a sus objetivos.

“En honor a la verdad, no hay relación ni buena ni mala con Morena, porque no hay ninguna relación. No hay un contacto entre las dirigencias de los partidos“, afirmó en un medio de comunicación nacional el comisionado político nacional del PT, Ernesto Villarreal.

Morena y el PVEM llevan un año y siete meses sin comunicación formal en Ciudad de México, lo que genera distanciamiento entre las fuerzas políticas locales. | (Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

Brugada no ve distanciamiento con partidos de coalición

Ante la posibilidad de que se rompa la alianza entre Morena, el Verde y el PT, en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que su administración sostiene una relación constante con todas las fuerzas políticas, “en especial con el Verde”.

El lunes 20 de abril, durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina respondió a medios de comunicación:

“Nosotros tenemos relación como Gobierno con el Partido Verde y la vamos a seguir teniendo. Ya cualquier otra situación política, lo tendrán que ver los partidos y ellos tendrán que definir... Desde mi punto de vista, tenemos una relación en la que vamos trabajando las dudas que hay, los acuerdos, las construcciones que se hagan”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se especula sobre una posible ruptura de la alianza oficialista, pues los liderazgos nacionales han dejado ver que al menos en San Luis Potosí también podrían ir sin coalición, debido a temas de nepotismo que Morena no está dispuesto a sobrellevar.