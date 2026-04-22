México

¿Romperá la alianza?: Jesús Sesma acusa que el Verde y Morena se mantienen distanciados en CDMX

La alianza oficialista se tambalea rumbo a las elecciones de 2027 y 2030

Guardar
La coalición de Morena, PT y el Verde, podría romperse en la CDMX.
La coalición de Morena, PT y el Verde, podría romperse en la CDMX.

La falta de comunicación entre la dirigencia en Ciudad de México de Morena y las direcciones capitalinas tanto del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como del Partido del Trabajo (PT) ha generado tensiones que amenazan la continuidad de la alianza de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.

En días recientes, los líderes de los partidos han dejado claro que podrían ir solos en próximas elecciones debido a la nula relación que mantienen con el oficialismo.

PVEM y PT ven distancia en coalición con Morena en CDMX

La mañana de este martes 21 de abril de 2026, el líder del Verde capitalino, Jesús Sesma, aseguró que tras el cargo estratégico que ocupa Citlalli Hernández, ya se encuentra en comunicación con ella para llevar ver si aún hay cabida a una posible alianza:

Vamos a ir caminando, pero yo necesito construir un partido que está sólido, que, eh, está construyéndose y está creciendo en la Ciudad de México”.

Las declaraciones fueron hechas en el programa de la periodista Azucena Uresti, donde el líder local comentó que de haber una posibilidad de ir en coalición, podrían avanzar solo si la propuesta es “justa”, conforme a sus objetivos.

“En honor a la verdad, no hay relación ni buena ni mala con Morena, porque no hay ninguna relación. No hay un contacto entre las dirigencias de los partidos“, afirmó en un medio de comunicación nacional el comisionado político nacional del PT, Ernesto Villarreal.

Morena y el PVEM llevan un año y siete meses sin comunicación formal en Ciudad de México, lo que genera distanciamiento entre las fuerzas políticas locales. | (Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)
Morena y el PVEM llevan un año y siete meses sin comunicación formal en Ciudad de México, lo que genera distanciamiento entre las fuerzas políticas locales. | (Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

Brugada no ve distanciamiento con partidos de coalición

Ante la posibilidad de que se rompa la alianza entre Morena, el Verde y el PT, en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que su administración sostiene una relación constante con todas las fuerzas políticas, “en especial con el Verde”.

El lunes 20 de abril, durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina respondió a medios de comunicación:

“Nosotros tenemos relación como Gobierno con el Partido Verde y la vamos a seguir teniendo. Ya cualquier otra situación política, lo tendrán que ver los partidos y ellos tendrán que definir... Desde mi punto de vista, tenemos una relación en la que vamos trabajando las dudas que hay, los acuerdos, las construcciones que se hagan”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se especula sobre una posible ruptura de la alianza oficialista, pues los liderazgos nacionales han dejado ver que al menos en San Luis Potosí también podrían ir sin coalición, debido a temas de nepotismo que Morena no está dispuesto a sobrellevar.

Temas Relacionados

PVEMMorenaPTCDMX20272030Política Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Una opción llena de texturas suaves, sabor casero y ese toque fresco que hace la diferencia en el menú diario

Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del martes 21 de abril de 2026

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del martes 21 de abril de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta naranja por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta naranja por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

El actor enfrenta múltiples retos económicos y médicos mientras familiares, amigos y colegas suman esfuerzos a través de iniciativas solidarias y mensajes de aliento

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

Observatorio Ciudadano acusa negligencia institucional en feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe

El OCNF exigió evitar la revictimización de ambas familias

Observatorio Ciudadano acusa negligencia institucional en feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cargamento millonario de cocaína que pretendían pasar de Tamaulipas a EEUU

Aseguran cargamento millonario de cocaína que pretendían pasar de Tamaulipas a EEUU

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

Lupita Villalobos habla por primera vez sobre su salida de Supernova Génesis 2026 y su diagnóstico médico: “Se me vino el mundo abajo”

Maxine Woodside afirma que Lucero ya tiene novio a casi tres años de terminar con Michel Kuri: “Está feliz”

Jessica Segura revela si entraría a La Casa de los Famosos México tras la participación de su amiga Mariana Botas

Darren Aronofsky inaugura en Guadalajara ‘Human Nature’, exposición junto a Liqen que le llevó 27 años al cineasta

DEPORTES

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas remonta con un 4-2 a Juárez y se afianza el subliderato del Clausura 2026

Edson Álvarez, en duda para el Mundial 2026: situación con el Fenerbahçe enciende las alarmas en el Tri

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

Panamá anuncia a su último rival de preparación antes del Mundial 2026