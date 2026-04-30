Pemex pierde 2.625 millones de dólares en el primer trimestre por "alta volatilidad"

Ciudad de México, 30 abr (EFE).- La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 45.993 millones de pesos (2.625 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, ante una caída en las ventas de exportación y en medio de la “alta volatilidad de los mercados energéticos”, con impacto directo en el precio del petróleo, según informó este jueves.

La cifra negativa de la petrolera, la más endeudada del mundo, se compara con las pérdidas de 43.329 millones de pesos (unos 2.473 millones de dólares) del mismo periodo de 2025, según reveló este jueves el reporte financiero trimestral de la compañía del Estado.

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El informe atribuyó el resultado a una caída del 7,6 % interanual en las ventas totales hasta los 395.590 millones de pesos (22.578 millones de dólares) y a "un mayor costo por instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria" donde la variación del tipo de cambio causó una pérdida de 8.935 millones de pesos (738,5 millones de dólares). EFE