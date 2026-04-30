México

Qué hacer este Día del Niño y la Niña en CDMX: actividades y eventos gratis

Este 30 de abril celebramos a niños, niñas y adolescentes con el mejor plan

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Un festival al aire libre donde niños bailan en un escenario, otros pintan máscaras y hacen manualidades, mientras una mujer lee cuentos en un parque
La Secretaría de Cultura de México celebrará el Día del Niño y la Niña con un vibrante festival cultural que incluye danza, talleres de arte y lectura de cuentos para fomentar las tradiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Niño y la Niña en CDMX espera a los más pequeños con un sinfín de actividades que podrán disfrutar para celebrar a lo grande este jueves, así como el resto de la semana.

Si bien es sabido que el concierto de 31 Minutos en el Zócalo este jueves es uno de los eventos más esperados, también se han sumado muchas más y diversas actividades a la agenda de la capital para que los menores de edad puedan festejar este día tan importante.

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Cabe recordar que las siguientes actividades son totalmente gratuitas y se llevarán a cabo alrededor de toda la Ciudad de México:

31 Minutos en el Zócalo

Empezando por el evento estelar, chicos y grandes podrán escuchar hits del noticiero más veraz de la televisión.

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  • ¿Cuándo? Jueves 30 de abril, a las 19:00 horas
  • ¿Dónde? La cita es en el Zócalo, el corazón de la CDMX
  • Si no puedes asistir, el concierto será transmitido por Canal 14
31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)
31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)

“Del papel a las historias: haz que tu anfibio cobre vida

El Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia ofrecerá un taller creativo, donde niños y niñas crearán libros pop-up.

  • ¿Cuándo? 30 de abril a las 16:00 horas
  • ¿Dónde? Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
  • Cupo limitado
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Taller: crea tu propio huevo de dinosaurio

Crea tu propio huevo de dinosaurio usando abatelenguas y hojas de colores, utiliza tus tonos favoritos y dale vida a un divertido y creativo dinosaurio.

  • ¿Cuándo? 30 de abril a las 12:00 horas
  • ¿Dónde? FARO Oriente
  • Dirigido a menores a partir de 6 años
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Cortometrajes para infancias en lenguas originaria

La Cineteca Nacional Chapultepec celebra el Día del Niño y la Niña con un ciclo de cine del 30 de abril al 3 de mayo 2026, con funciones gratuitas de cortometrajes en lenguas originarias en el Foro al Aire Libre.

  • ¿Cuándo? Del 30 de abril al 3 de mayo
  • Funciones a partir de las 12:30 horas
  • ¿Dónde? Cineteca Nacional Chapultepec, Av. Vasco de Quiroga No. 1401, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX
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Molcajete Infantil

Los pequeños disfrutarán de una presentación de Clown y cuentacuentos que nos llenarán de emoción junto con juegos interactivos, talleres creativos y sorpresas.

Un día especial fomentando la convivencia y la diversión de manera sana. Celebrando de la mano el 2do aniversario de la Ludoteca “Nahualit@s”.

  • ¿Cuándo? Sábado 2 de mayo, 13:00 horas
  • ¿Dónde? FARO Tecómitl
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Si buscas otro tipo de actividades para consentir a los más chicos este día, puedes consultar la cartelera de la CDMX a través de su página web: https://cartelera.cdmx.gob.mx/

Ahí encontrarás más eventos gratuitos, de bajo costo y de diferentes precios para celebrar este Día del Niño y la Niña.

Algunos son:

  • La Casa de Bluey en Perisur, con un costo de $575
  • Obra “El Zorro y el Sabueso” en el Telón de Asfalto, con boletos desde los $484
  • Frozen. La Película con Orquesta en Vivo en Auditorio Nacional, con entradas de $418 a $2,468

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