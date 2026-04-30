Croquetas de arroz y queso: la receta ideal para aprovechar sobras y ahorrar

Te decimos cómo preparar esta receta desde casa

Una pila de croquetas doradas y crujientes, recién fritas y escurriéndose sobre papel absorbente, con una mostrando el cremoso interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a queso derretido y el dorado crocante de las croquetas recién hechas son sinónimo de fiesta en muchas casas argentinas.

Las croquetas de arroz y queso son una solución clásica para aprovechar arroz sobrante y transformarlo en un plato nuevo y delicioso.

Ideales para picadas, almuerzos rápidos o para sumar a una mesa familiar, estas croquetas tienen versiones en todo el país. Se pueden acompañar con salsas, ensaladas o comer solas, bien calientes.

Receta de croquetas de arroz y queso

Las croquetas de arroz y queso combinan arroz cocido, queso rallado, huevo y condimentos, formando una masa húmeda que se fríe en pequeñas porciones hasta que queda dorada y crocante por fuera, suave y sabrosa por dentro.

Croquetas recién fritas, mostrando su exterior dorado y crujiente mientras escurren el exceso de aceite en papel absorbente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de arroz blanco cocido
  2. 1 taza de harina común
  3. 1 cucharadita de polvo para hornear
  4. 1 huevo
  5. 1 taza de leche fría
  6. 100 gr de queso sardo o reggianito rallado
  7. Sal y pimienta a gusto
  8. Ajo y perejil picados a gusto
  9. Aceite para freír, cantidad necesaria
Pila de croquetas doradas con perejil fresco en fuente de cerámica sobre mesa de madera. Fondo borroso con personas comiendo en un ambiente familiar.
Un apetitoso montón de croquetas doradas, espolvoreadas con perejil fresco, se presenta en una fuente de cerámica sobre una mesa con un ambiente familiar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer croquetas de arroz y queso, paso a paso

  1. En un bol grande, mezclar la harina con el polvo para hornear y el huevo.
  2. Incorporar la leche fría de a poco, batiendo hasta obtener una mezcla lisa, sin grumos.
  3. Agregar el arroz cocido y el queso rallado.
  4. Condimentar con sal, pimienta, ajo y perejil.
  5. Calentar abundante aceite en sartén profunda.
  6. Tomar pequeñas porciones de la mezcla usando una cuchara sopera y volcar suavemente en el aceite caliente.
  7. Freír hasta que estén doradas por fuera y cocidas por dentro (aproximadamente 3 minutos por lado).
  8. Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Consejos técnicos:

  • El aceite debe estar bien caliente para que las croquetas no queden aceitosas.
  • Evitá amontonar muchas croquetas juntas en la sartén, así se doran parejo.
  • Para una versión más liviana, se pueden hornear en placa aceitada a 200 °C hasta dorar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 croquetas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 80 kcal
  • Grasas: 3 gr
  • Carbohidratos: 11 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En congelador: hasta 1 mes, separadas por papel manteca.

