Croquetas de arroz y queso: la receta ideal para aprovechar sobras y ahorrar

El aroma a queso derretido y el dorado crocante de las croquetas recién hechas son sinónimo de fiesta en muchas casas argentinas.
Las croquetas de arroz y queso son una solución clásica para aprovechar arroz sobrante y transformarlo en un plato nuevo y delicioso.
Ideales para picadas, almuerzos rápidos o para sumar a una mesa familiar, estas croquetas tienen versiones en todo el país. Se pueden acompañar con salsas, ensaladas o comer solas, bien calientes.
Receta de croquetas de arroz y queso
Las croquetas de arroz y queso combinan arroz cocido, queso rallado, huevo y condimentos, formando una masa húmeda que se fríe en pequeñas porciones hasta que queda dorada y crocante por fuera, suave y sabrosa por dentro.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco cocido
- 1 taza de harina común
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 huevo
- 1 taza de leche fría
- 100 gr de queso sardo o reggianito rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Ajo y perejil picados a gusto
- Aceite para freír, cantidad necesaria
Cómo hacer croquetas de arroz y queso, paso a paso
- En un bol grande, mezclar la harina con el polvo para hornear y el huevo.
- Incorporar la leche fría de a poco, batiendo hasta obtener una mezcla lisa, sin grumos.
- Agregar el arroz cocido y el queso rallado.
- Condimentar con sal, pimienta, ajo y perejil.
- Calentar abundante aceite en sartén profunda.
- Tomar pequeñas porciones de la mezcla usando una cuchara sopera y volcar suavemente en el aceite caliente.
- Freír hasta que estén doradas por fuera y cocidas por dentro (aproximadamente 3 minutos por lado).
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
Consejos técnicos:
- El aceite debe estar bien caliente para que las croquetas no queden aceitosas.
- Evitá amontonar muchas croquetas juntas en la sartén, así se doran parejo.
- Para una versión más liviana, se pueden hornear en placa aceitada a 200 °C hasta dorar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 croquetas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 80 kcal
- Grasas: 3 gr
- Carbohidratos: 11 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En congelador: hasta 1 mes, separadas por papel manteca.
