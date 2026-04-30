Detienen a sicarios de La Línea en Ciudad Juárez por secuestrar a tres migrantes

Los detenidos fueron identificados como Jorge Alfredo E. V. de 39 años, Antonio M. R. de 26 y María Fernanda F. R. de 23. (X)

El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, Adrián Sánchez, dio a conocer, el pasado miércoles, la identidad de tres personas detenidas la tarde del pasado martes, por secuestrar y mantener cautivos por la fuerza a dos migrantes provenientes del estado de Oaxaca.

Se trata de Jorge Alfredo E. V. de 39 años, Antonio M. R. de 26 y María Fernanda F. R. de 23, quienes fueron detenidos en una casa de la calle Tres Jacales, de la colonia Toribio Ortega, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

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Los presuntos delicuentes, se dio a conocer, forman parte del grupo delictivo La Línea y recibían órdenes de un sujeto que se encuentra identificado por las autoridades, que ya lo buscan.

Al momento de la captura de los tres sujetos, se les aseguraron dos teléfonos. Los detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, acusados del delito de secuestro.

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¿Cómo ocurrió el rescate de las víctimas secuestradas?

El pasado martes, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, llevaron a cabo el rescate de dos ciudadanos mexicanos que habían sido víctimas de secuestro, logrando también la detención de tres personas, presuntamente involucradas con el delito.

Los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención ocurrió cuando los agentes realizaban labores de vigilancia y prevención, y dos sujetos se acercaron a los elementos policiacos, solicitando su ayuda.

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Ante la urgencia de su petición, los policías se detuvieron para atender la situación. Durante la entrevista, los hombres, originarios de Oaxaca, revelaron que habían estado privados de su libertad por ocho días en un domicilio, donde varias personas los mantenían cautivos con el propósito de ayudarles a cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Con esa información de las víctimas, los agentes se dirigieron a la vivienda donde habían estado retenidas ambas personas.

Al llegar al lugar, los policías vieron a una mujer y dos hombres saliendo del domicilio señalado, mismos que fueron identificados por las víctimas como responsables de haberles grabado con teléfonos celulares bajo amenazas, con el objetivo de exigir un rescate a sus familiares.

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Por ello, los policías detuvieron a las tres personas, quienes, tras la lectura de sus derechos, fueron puestas a disposición para enfrentar cargos por su presunta participación en el secuestro.