Detienen a mujer implicada en el feminicidio de Blanca Esthela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco

Las investigaciones refieren que ambas se reunieron antes de que se perdiera contacto con la funcionaria

Blanca Esthela Álvarez fue localizada
Blanca Esthela Álvarez fue localizada sin vida al interior de su vehículo. Foto: Redes sociales

Blanca Lorena “N” fue detenida por estar presuntamente implicada en el feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, quien se desempeñaba como regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la mujer es investigada por su probable participación en los hechos que derivaron en la muerte de la regidora emanada del partido de Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo con las investigaciones, Blanca Lorena “N” se habría reunido con Blanca Esthela Álvarez antes de que ya no se tuviera contacto con ella, por lo que se procedió con su detención.

Blanca Lorena “N” fue arrestada este lunes 9 de marzo en calles de la colonia El Charco del municipio de Manzamitla, y posteriormente presentada ante el juzgado que la requería para continuar con las investigaciones.

Regidora murió por estrangulamiento: así fue su localización sin vida

Blanca Esthela Álvarez contendió por
Blanca Esthela Álvarez contendió por la presidencia municipal de Manzanilla de la Paz en 2024. Foto: Redes sociales

El pasado 13 de febrero, Blanca Esthela Álvarez fue localizada sin vida al interior de su camioneta, la cual se encontraba en una brecha del municipio de Teocuitatlán de Corona.

La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo de la funcionaria fue localizado en su propio vehículo, donde también se encontraron sus pertenencias.

A pesar de que el automóvil no contaba con daños, las primeras investigaciones permitieron identificar que el cuerpo de la regidora tenía lesiones en los brazos que podrían haber sido producidas por agujas.

Tras los dictámenes periciales, la autoridad determinó que la causa de muerte de la regidora fue asfixia por estrangulamiento, por lo que se inició la carpeta de investigación bajo los protocolos de feminicidio.

Foto: Ayuntamiento Manzanilla de la
Foto: Ayuntamiento Manzanilla de la Paz

Cabe señalar que luego de que se reportó el hallazgo sin vida de la regidora, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, detalló que la muerte se podría deber a causas naturales debido a que no se encontraron huellas de violencia y su camioneta se encontraba intacta.

Sin embargo, tras las primeras diligencias realizadas por las autoridades y días después de los hechos, Lemus explicó que Blanca Esthela Álvarez fue asfixiada, no estrangulada.

“No se le veían huellas en el cuello, no fue un estrangulamiento, fue una asfixia, por eso no se le veían huellas de violencia. Lo que quiero decir es que muy probablemente la asfixiaron con una almohada y por ello no se le veían huellas de violencia”, comentó a medios de comunicación.

Pablo Lemus en entrevista con
Pablo Lemus en entrevista con medios de comunicación.(Captura de pantalla)

Además, informó que la regidora fue asesinada en un lugar distinto a donde fue localizada sin vida.

“Su feminicida después la llevó a la camioneta, la puso en una posición como si estuviera manejando, le puso el cinturón de seguridad. La necropsia nos arrojó que esto fue un feminicidio”, comentó.

Lemus Navarro también detalló que la regidora de MC no había tenido amenazas previas en su contra y afirmó que habrá justicia.

