Asesinan a Blanca Esthela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla de la Paz, Jalisco

La funcionaria municipal fue localizada al interior de su vehículo

Foto: Redes sociales
Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco, fue localizada sin vida la mañana de este viernes 13 de febrero al interior de su camioneta, hallada en una brecha del municipio.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó que el cuerpo de la funcionaria, emanada de Movimiento Ciudadano (MC), fue localizado en su vehículo y sus pertenencias se encontraban con ella.

A pesar de que el automóvil no contaba con daños, las primeras investigaciones permitieron identificar que su cuerpo tenía lesiones en los brazos que pudieron haber sido producidas por agujas.

Sin embargo, tras los dictámenes periciales, las autoridades determinaron que la causa de muerte de la regidora fue por estrangulamiento, por lo que se investiga el homicidio bajo los protocolos de feminicidio.

Foto: Ayuntamiento Manzanilla de la Paz
Fue la Vicefiscalía en Investigación Regional la encargada de iniciar la carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a los responsables del asesinato de la regidora.

Las indagatorias continúan tras los análisis periciales, las cuales se realizarán con perspectiva de género.

“Bajo ninguna circunstancia se tolerará la violencia contra las mujeres. Se desplegarán los recursos técnicos, científicos y humanos necesarios para agotar las líneas de investigación”, afirmó la Fiscalía Estatal en un comunicado.

Pablo Lemus confirmó la muerte de la regidora

Blanca Esthela Álvarez contendió por
Blanca Esthela Álvarez contendió por la presidencia municipal de Manzanilla de la Paz en 2024. Foto: Redes sociales

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, confirmó la muerte de la regidora Blanca Esthela Álvarez, cuyo cuerpo fue localizado sin aparentes signos de violencia.

El mandatario estatal refirió en un primer momento que la muerte de la mujer se podría deber por causas naturales, esto debido a que no se encontraron huellas de violencia y su camioneta se encontraba intacta.

Sin embargo, para evitar especulaciones, dijo que solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acelerar la necropsia para conocer la causa exacta de su fallecimiento.

“Fue encontrada en su vehículo, con su cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia. No existe absolutamente ninguna huella de violencia, no hay disparos, no hay nada, la camioneta tampoco tiene ninguna huella de violencia”, comentó ante medios de comunicación.

Fue candidata en dos ocasiones a la Presidencia Municipal de Manzanilla de la Paz

Foto: Captura de pantalla / Facebook
Lemus también destacó que Blanca Esthela Álvarez fue dos veces candidata a la Presidencia Municipal de Manzanilla de la Paz -la última para las elecciones de 2024-, además de desempeñarse como empresaria en el sector turístico.

Luego de que se reportó el asesinato de la regidora, Movimiento Ciudadano de Jalisco lamentó la muerte de Blanca Esthela Álvarez y envió sus condolencias a familiares y seres queridos.

Por su parte, la Región Sanitaria V del Sureste de Tamazula también lamentó el asesinato de la regidora, quien se desempeñó como Administradora del Hospital Comunitario de Mazamitla.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía del Estado brinde información acerca de los avances del caso.

