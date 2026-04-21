Aumento al kilo de tortilla ha sido de apenas centavos, según monitoreo oficial.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, aseguró que el precio de la tortilla en México se mantiene estable y que no existen argumentos técnicos que justifiquen un incremento de entre 2 y 4 pesos por kilogramo, como se ha advertido en algunos sectores.

A través de un video difundido en redes sociales, el funcionario explicó que el monitoreo realizado por la dependencia en más de 600 tortillerías del país muestra variaciones mínimas.

Entre enero y la segunda semana de abril de 2026, el precio promedio pasó de 23.90 a 24.27 pesos por kilo, es decir, un aumento de apenas centavos.

Precio promedio se mantiene con variaciones mínimas en 2026

Escalante Ruiz detalló que existen dos principales tipos de tortilla en el mercado: la elaborada con maíz nixtamalizado en tortillerías y la que se vende en tiendas de autoservicio.

Tortilla no aumentará 4 pesos, Profeco reporta precios estables pese a presión de costos

En el primer caso, el precio promedio nacional ronda los 24.27 pesos por kilogramo, mientras que en supermercados se ubica en aproximadamente 13.96 pesos, con fluctuaciones marginales desde inicios de año.

El titular de Profeco subrayó que estos datos contradicen la narrativa de incrementos significativos a corto plazo, al considerar “ilógico” que el precio pudiera elevarse varios pesos cuando la tendencia ha sido estable.

Productores advierten presión por costos de operación

Pese a la postura oficial, representantes del sector tortillero han advertido posibles incrementos debido al encarecimiento de insumos clave.

Entre los factores señalados destacan el aumento en costos de gas, electricidad, transporte y harina.

Algunos líderes de la industria han indicado que el precio del producto se ha mantenido contenido durante años, lo que ha generado presión financiera en los negocios.

Productores de tortilla advierten presión por alza en costos de operación. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Incluso se ha planteado que, en ciertas regiones, el kilo de tortilla podría superar los 30 pesos si continúan estas condiciones.

Gobierno federal apuesta por estabilizar precios con acuerdos

Desde el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no hay justificación para un aumento generalizado en el precio de la tortilla.

En días recientes, la mandataria sostuvo reuniones con empresarios, productores y representantes del sector dentro del marco del PACIC, con el objetivo de reforzar la estabilidad de precios.

Como parte de estos acuerdos, se contempla fortalecer el abasto de maíz nacional, combatir prácticas de competencia desleal y mantener mesas de diálogo con harineras y productores.

Además, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han señalado avances positivos en las negociaciones con el sector agrícola.

Inflación y combustibles, factores clave en la discusión

El debate sobre el precio de la tortilla ocurre en un contexto de presiones inflacionarias y aumento en los costos energéticos a nivel global.

Combustibles se mantienen como factor clave en el precio de la canasta básica. REUTERS/Raquel Cunha

En este sentido, Profeco también ha implementado medidas para contener el precio de los combustibles y evitar impactos en la canasta básica.

Actualmente, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica alrededor de 23.6 a 23.7 pesos por litro, mientras que la premium ronda los 28.3 pesos y el diésel cerca de 28.5 pesos por litro.

El gobierno federal sostiene que la estabilidad en el precio del maíz —principal insumo— y las estrategias para controlar el costo de energéticos son elementos clave para impedir incrementos en el corto plazo.

Referencia de precios actuales en México (abril 2026)

Tortilla en tortillería : alrededor de 24.27 pesos por kilo

Tortilla en autoservicio : cerca de 13.96 pesos por kilo

Gasolina regular : aproximadamente 23.6 – 23.7 pesos por litro

Gasolina premium : alrededor de 28.3 pesos por litro

Diésel: cerca de 28.5 pesos por litro

En medio de versiones encontradas, el precio de la tortilla se mantiene como un tema clave para la economía familiar, mientras autoridades y productores buscan equilibrar costos y evitar afectaciones al consumo básico.