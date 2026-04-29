México

El truco para mantener la casa libre de polvo en época de calor

El aumento de polvo en casa es uno de los retos más comunes durante la temporada de calor y cada vez más personas buscan trucos efectivos para mantener sus hogares limpios

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Primer plano de manos limpiando una superficie blanca con un paño de microfibra azul; al fondo, una ventana abierta con cortinas blancas ondeando.
El truco para mantener la casa libre de polvo en época de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas traen consigo una serie de cambios en la rutina del hogar. Durante la temporada de calor, es habitual que las personas aumenten la ventilación de sus casas y pasen más tiempo entrando y saliendo, lo que facilita la entrada de polvo y partículas.

La preocupación por mantener un ambiente saludable y cómodo se intensifica, ya que la acumulación de polvo puede afectar la calidad del aire y provocar molestias, especialmente en quienes padecen alergias.

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El polvo en el hogar no solo es una cuestión estética. Su presencia constante puede desencadenar síntomas respiratorios, deteriorar muebles y dificultar la limpieza diaria.

Por ello, adoptar medidas eficientes durante la época de calor se convierte en una prioridad para muchas familias que desean disfrutar de un hogar limpio sin dedicar demasiado esfuerzo a la limpieza continua.

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Factores que favorecen la entrada de polvo en la temporada de calor

La llegada de las altas temperaturas suele coincidir con un mayor uso de la ventilación natural. Abrir ventanas y puertas para refrescar los ambientes permite que las partículas provenientes del exterior ingresen fácilmente.

Además, la sequedad del aire y la escasez de lluvias aumentan la presencia de polvo en suspensión tanto dentro como fuera de la vivienda.

El polvo está compuesto por una mezcla de elementos: polen, fibras textiles, residuos del suelo, ácaros y células muertas, entre otros. Aunque eliminarlo por completo es imposible, los especialistas en limpieza profesional aseguran que es posible minimizar su impacto adoptando estrategias específicas.

Durante la temporada de calor, el simple hecho de ventilar los espacios puede multiplicar la cantidad de polvo acumulado en suelos y muebles.

El tránsito frecuente de personas y mascotas también contribuye a que las partículas se depositen en alfombras, tapicerías y superficies lisas.

Ventilación y calidad del aire en la temporada cálida

Ventilar el hogar de manera inteligente es clave para reducir la cantidad de polvo en suspensión.

Se recomienda abrir las ventanas en las primeras horas del día, cuando la concentración de partículas en el ambiente exterior es menor. Así, se logra renovar el aire interior sin introducir grandes volúmenes de polvo desde la calle.

El uso de purificadores de aire con filtros HEPA puede ser especialmente útil en zonas donde la sequedad y el polvo son habituales.

Estos dispositivos capturan las partículas suspendidas, contribuyendo a mantener las superficies más limpias y a mejorar la calidad del aire que se respira.

Ventana abierta en una sala de estar con cortina blanca ondeando, una planta en maceta, un sofá gris y una mesa de centro de madera.
Ventilar el hogar de forma adecuada ayuda a disminuir la presencia de polvo en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco definitivo para combatir el polvo en la temporada de calor

El método más efectivo y avalado por expertos para mantener la casa libre de polvo durante la época de calor consiste en limpiar las superficies con paños de microfibra ligeramente humedecidos, evitando siempre los trapos secos o plumeros.

Esta técnica permite que las partículas de polvo queden adheridas al tejido, en lugar de dispersarse en el aire o trasladarse de un lugar a otro.

Los especialistas en limpieza profesional coinciden en que este sencillo cambio en la forma de limpiar reduce de manera significativa la cantidad de polvo en suspensión.

Al humedecer apenas el paño de microfibra, se atrapan las partículas más finas y se previene su redistribución en el ambiente.

De este modo, se logra no solo un aspecto más limpio, sino también un aire de mayor calidad dentro del hogar.

El resultado es inmediato: el polvo desaparece en cada pasada y la limpieza se mantiene por más tiempo, incluso en días de mucho calor y ventilación constante.

Este método puede aplicarse a cualquier superficie lisa, desde mesas y estanterías hasta aparatos electrónicos y marcos de ventanas.

Su efectividad ha sido comprobada tanto en hogares como en ambientes profesionales, donde la acumulación de polvo impacta directamente en la salud y el confort.

Consejos profesionales para mantener el polvo bajo control en días de calor

Una de las principales sugerencias de los especialistas es diseñar un plan de limpieza específico para la temporada de calor.

A continuación, se detallan los consejos más efectivos para conservar los espacios limpios y saludables durante los días de altas temperaturas:

  • Limpiar las superficies principales al menos dos veces por semana y programar una limpieza profunda cada quince días.
  • Utilizar tecnología como robots aspiradores programables para mantener los suelos limpios, especialmente en casas grandes o con mascotas.
  • Sacudir la ropa antes de entrar y limpiar el calzado para evitar que el polvo del exterior se introduzca en la vivienda.
  • Evitar la acumulación de objetos innecesarios en mesas y estanterías, facilitando la limpieza y reduciendo puntos donde se deposita el polvo.
  • Mantener los espacios organizados y controlar la humedad ambiental, ya que un ambiente ordenado y con humedad adecuada dificulta la suspensión de partículas.
  • Lavar cortinas, fundas de cojines y mantas con regularidad para eliminar el polvo y los ácaros que se acumulan en los textiles.
Robot barredor circular de color plata y negro con luces azules encendidas, moviéndose sobre una alfombra gris en una sala de estar bien iluminada.
Los robots aspiradores programables facilitan la limpieza diaria y mantienen los pisos en mejores condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para mantener un ambiente saludable reside en la constancia y en el uso de técnicas apropiadas.

Si bien es imposible eliminar el polvo por completo, incorporar estos hábitos sencillos permite reducir notablemente su presencia y conservar el hogar limpio, incluso durante los periodos de calor más intensos.

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