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Sheinbaum niega aumento en precio de la tortilla en México: “Vamos a hacer todo para que no haya inflación”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pide a la Secretaría de Agricultura vigilar los acuerdos con productores para mantener estable el precio del maíz

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(Crédito: Itzallana López/Infobae México)
(Crédito: Itzallana López/Infobae México)

El conflicto en Medio Oriente ha impactado en el precio del petróleo; esto a simple vista parece no tener una relación con México; sin embargo, las mesas mexicanas reciben las consecuencias.

El encarecimiento del petróleo impacta directamente en los costos de combustibles como la gasolina y el diésel, utilizados en el transporte de productos básicos. Este aumento en los costos logísticos puede traducirse en presiones al alza en el precio de algunos alimentos.

En este contexto, surgieron versiones en medios de comunicación sobre un posible incremento en el precio de la tortilla, uno de los productos básicos en la dieta de los mexicanos. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista justificación para dicho aumento.

“No hay ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia”, afirmó.

La mandataria explicó que los precios actuales del maíz no respaldan un alza en el costo del producto final, por lo que llamó a evitar incrementos injustificados.

Además, informó que instruyó a Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a establecer comunicación con productores de maíz con quienes el gobierno mantiene acuerdos sobre el precio del grano.

“Se pidió que hablara con los productores de maíz con los que tenemos acuerdo para el precio del grano, porque no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla ni de otros productos”, señaló.

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