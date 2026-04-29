Tortillas de avena: receta fácil, alta en fibra y sin harinas refinadas

Las tortillas de avena son fáciles, económicas y perfectas para quienes buscan una alternativa más saludable y saciante que las de harina de trigo o maíz.
Se pueden usar para tacos, wraps, quesadillas o como base para pizzas rápidas. Son aptas para veganos y se preparan solo con avena, agua y un poco de sal.
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La avena, además de aportar fibra soluble, ayuda a mantenerte lleno por más tiempo y mejora la digestión, por lo que estas tortillas son ideales para desayunos, almuerzos o cenas ligeras.
Receta de tortillas de avena
La base es avena arrollada procesada (tipo harina), agua y sal. Se pueden condimentar con hierbas secas, cúrcuma, semillas o ajo en polvo para variar el sabor.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada (puede ser instantánea)
- 3/4 taza de agua (aprox.)
- 1/2 cucharadita de sal
- Opcional: 1 cucharadita de semillas (chía, sésamo, linaza) o especias a gusto
Cómo hacer tortillas de avena, paso a paso
- Procesar la avena arrollada en licuadora o procesadora hasta obtener una harina fina.
- Mezclar la harina de avena con la sal y las semillas/especias si usás.
- Agregar el agua de a poco, mezclando hasta formar una masa suave y apenas pegajosa (no líquida).
- Dividir la masa en 5-6 bolitas y, sobre papel encerado o una superficie limpia, aplanarlas con las manos o palote hasta lograr tortillas finas (de 15 cm aprox.).
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto.
- Cocinar cada tortilla 1-2 minutos por lado, hasta que estén doradas y con burbujas, dándolas vuelta con cuidado.
- Apilar envueltas en un paño limpio para que se mantengan flexibles.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 5-6 tortillas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada tortilla?
- Calorías: 70
- Grasas: 1,5 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 2,5 g
Valores aproximados, pueden variar según el tamaño y semillas agregadas.
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¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente, o 1 semana en heladera.
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