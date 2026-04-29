México

Tortillas de avena: receta fácil, alta en fibra y sin harinas refinadas

Te decimos cómo preparas desde casa y con pocos ingredientes

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Pila de tortillas de avena caseras de color beige claro sobre un plato rústico de cerámica. El fondo es un suave degradado luminoso en tonos cálidos.
Una pila de suaves tortillas de avena caseras se presenta en un plato artesanal, destacando su textura y el acogedor fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortillas de avena son fáciles, económicas y perfectas para quienes buscan una alternativa más saludable y saciante que las de harina de trigo o maíz.

Se pueden usar para tacos, wraps, quesadillas o como base para pizzas rápidas. Son aptas para veganos y se preparan solo con avena, agua y un poco de sal.

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La avena, además de aportar fibra soluble, ayuda a mantenerte lleno por más tiempo y mejora la digestión, por lo que estas tortillas son ideales para desayunos, almuerzos o cenas ligeras.

Receta de tortillas de avena

La base es avena arrollada procesada (tipo harina), agua y sal. Se pueden condimentar con hierbas secas, cúrcuma, semillas o ajo en polvo para variar el sabor.

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Una pila de siete tortillas de avena de color beige claro apiladas sobre un plato artesanal de cerámica marrón y blanco, con un fondo blanco brillante.
Una pila de suaves tortillas de avena caseras se presenta en un plato artesanal, destacando su textura y el fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de avena arrollada (puede ser instantánea)
  2. 3/4 taza de agua (aprox.)
  3. 1/2 cucharadita de sal
  4. Opcional: 1 cucharadita de semillas (chía, sésamo, linaza) o especias a gusto

Cómo hacer tortillas de avena, paso a paso

  1. Procesar la avena arrollada en licuadora o procesadora hasta obtener una harina fina.
  2. Mezclar la harina de avena con la sal y las semillas/especias si usás.
  3. Agregar el agua de a poco, mezclando hasta formar una masa suave y apenas pegajosa (no líquida).
  4. Dividir la masa en 5-6 bolitas y, sobre papel encerado o una superficie limpia, aplanarlas con las manos o palote hasta lograr tortillas finas (de 15 cm aprox.).
  5. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto.
  6. Cocinar cada tortilla 1-2 minutos por lado, hasta que estén doradas y con burbujas, dándolas vuelta con cuidado.
  7. Apilar envueltas en un paño limpio para que se mantengan flexibles.
Tortilla de harina enrollada con machaca y huevo, platillo típico del norte de México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Burritos rellenos de machaca con huevo, servidos calientes y acompañados con guacamole y salsa roja. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 5-6 tortillas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada tortilla?

  • Calorías: 70
  • Grasas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 2,5 g

Valores aproximados, pueden variar según el tamaño y semillas agregadas.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente, o 1 semana en heladera.

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