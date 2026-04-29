Tortillas de avena: receta fácil, alta en fibra y sin harinas refinadas

Una pila de suaves tortillas de avena caseras se presenta en un plato artesanal, destacando su textura y el acogedor fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortillas de avena son fáciles, económicas y perfectas para quienes buscan una alternativa más saludable y saciante que las de harina de trigo o maíz.

Se pueden usar para tacos, wraps, quesadillas o como base para pizzas rápidas. Son aptas para veganos y se preparan solo con avena, agua y un poco de sal.

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La avena, además de aportar fibra soluble, ayuda a mantenerte lleno por más tiempo y mejora la digestión, por lo que estas tortillas son ideales para desayunos, almuerzos o cenas ligeras.

Receta de tortillas de avena

La base es avena arrollada procesada (tipo harina), agua y sal. Se pueden condimentar con hierbas secas, cúrcuma, semillas o ajo en polvo para variar el sabor.

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Una pila de suaves tortillas de avena caseras se presenta en un plato artesanal, destacando su textura y el fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 taza de avena arrollada (puede ser instantánea) 3/4 taza de agua (aprox.) 1/2 cucharadita de sal Opcional: 1 cucharadita de semillas (chía, sésamo, linaza) o especias a gusto

Cómo hacer tortillas de avena, paso a paso

Procesar la avena arrollada en licuadora o procesadora hasta obtener una harina fina. Mezclar la harina de avena con la sal y las semillas/especias si usás. Agregar el agua de a poco, mezclando hasta formar una masa suave y apenas pegajosa (no líquida). Dividir la masa en 5-6 bolitas y, sobre papel encerado o una superficie limpia, aplanarlas con las manos o palote hasta lograr tortillas finas (de 15 cm aprox.). Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto. Cocinar cada tortilla 1-2 minutos por lado, hasta que estén doradas y con burbujas, dándolas vuelta con cuidado. Apilar envueltas en un paño limpio para que se mantengan flexibles.

Burritos rellenos de machaca con huevo, servidos calientes y acompañados con guacamole y salsa roja. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 5-6 tortillas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada tortilla?

Calorías: 70

Grasas: 1,5 g

Carbohidratos: 12 g

Proteínas: 2,5 g

Valores aproximados, pueden variar según el tamaño y semillas agregadas.

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¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente, o 1 semana en heladera.