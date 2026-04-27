Hallan sin vida al cuarto trabajador de la mina Santa Fe luego de 33 días de búsqueda en Sinaloa

Los trabajos se enfocan en recuperar su cuerpo luego de lograr ubicarlo dentro de la mina. (X/@CNPC_MX)

Luego de 33 días de búsqueda, fue hallado sin vida el cuarto trabajador que permanecía atrapado en de la mina Santa Fe, ubicado en El Rosario, Sinaloa.

Se trata de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años de edad, originario de Zimapán, Hidalgo, quien luego de trabajos ininterrumpidos fue ubicado dentro de la mina luego de quedar atrapado desde el pasado 25 de marzo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que su localización se dio la madrugada de este lunes, a las 2:15 horas del Pacífico (3:15 horas del centro del país).

Luego de ubicarlo, las autoridades dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) para iniciar los protocolos de recuperación del cuerpo del minero. Es así que los equipos de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso correspondiente.

Finalizan trabajos de búsqueda que desplegaron más de 380 elementos

Parte de las labores en la mina (X/@CNPC_MX)

Luego de que se registró el siniestro, fue desplegado un equipo de 389 elementos de diversas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno del estado de Sinaloa.

Al localizar al último minero que permanecía atrapado, las autoridades continuarán con el acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante el proceso.

Se espera que sea en las próximas horas en las que se lleve a cabo el rescate del cuerpo del cuarto minero para que sea entregado a sus familiares.

Cronología de la búsqueda de los cuatro mineros: entre lodo y altos niveles de agua que impedían su ubicación

Luego del rompimiento de una presa de jales al interior de la mina que provocó que 25 mineros lograran salir, pero cuatro de ellos quedaran atrapados, las labores de búsqueda enfrentaron diversas complicaciones debido al laberinto de galerías inundadas.

Buzos, militares y personal especializado fueron desplegados en el sitio con el objetivo de ubicar con vida a los cuatro trabajadores, de los cuales solo dos lograron sobrevivir.

El minero fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Video: CNPC

La presencia de lodo y altos niveles de agua impedían que el equipo de rescate pudiera ingresar a la mina, por lo que los trabajos se enfocaron en la extracción del líquido a través de motobombas.

El primer trabajador fue localizado con vida luego de más de 100 horas. Se trató de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, originario de Angangueo, Michoacán.

Durante las jornadas, equipos de buzos del Ejército Mexicano también ingresaron a la mina con el objetivo de continuar la exploración del lugar, lo que permitió ubicar al segundo trabajador con vida.

Luego de 14 días, Francisco Zapata Nájera de 42 años (originario de Durango) fue ubicado y al siguiente día rescatado. Su extracción de la mina se vio dificultada debido a los altos niveles de agua en la zona en la que permanecía.

Foto: CNPC

El pasado 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la localización sin vida del tercer trabajador, quien fue identificado dos días después como Abraham Aguilera Aguilera de 33 años de edad, originario de Guanajuato.

A poco más de un mes de distancia, los cuatro trabajadores fueron ubicados, mientras la familia de Leandro Isidro Beltrán permanecen en espera de recuperar su cuerpo para despedirlo.