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Alto Comisionado de la ONU visita México tras crisis sobre desapariciones forzadas

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para DDHH, inició visita oficial en México previo a reuniones con autoridades y familias de desaparecidos

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, arrancó su visita oficial a México con un encuentro con jóvenes mexicanos para escuchar sus perspectivas sobre los derechos humanos antes de iniciar su agenda institucional.

“Espero llevar sus voces conmigo durante las reuniones que sostendré esta semana”, escribió Türk en redes sociales.

Una agenda que incluye a víctimas y autoridades

Durante su estancia, el Alto Comisionado se reunirá con:

  • Autoridades gubernamentales mexicanas
  • Sociedad civil y organizaciones de derechos humanos
  • Víctimas de violaciones a los derechos humanos
  • Familias de personas desaparecidas

La polémica que antecede su llegada

La visita de Türk no llega en un momento de calma diplomática. Semanas atrás, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU activó por primera vez el Artículo 34 de la Convención Internacional —un mecanismo excepcional reservado para situaciones de gravedad extrema— y anunció que llevaría el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La respuesta del gobierno mexicano fue de rechazo frontal. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la metodología del informe, argumentando que se basó en datos de solo cuatro estados y en registros del periodo 2009-2017 —correspondientes a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto— para luego extrapolarlo hasta 2025, lo que calificó como metodológicamente inválido.

Además, el gobierno sostuvo que la definición internacional de desaparición forzada —como acto del Estado por razones políticas— no corresponde a la naturaleza de la mayoría de los casos en México, vinculados principalmente al crimen organizado.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Amnistía Internacional, en la otra orilla

Lejos de respaldar la postura oficial, Amnistía Internacional se alineó con las alertas de la ONU y exigió al gobierno declarar la crisis como emergencia nacional. Las cifras que la organización pone sobre la mesa son difíciles de ignorar:

  • Más de 133 mil personas desaparecidas
  • 72 mil cuerpos sin identificar
  • Tasa de impunidad del 99.6%
  • Más de 5 mil 600 fosas clandestinas en todo el país

Amnistía también cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado, documentando casos en los que autoridades habrían actuado con aquiescencia o participación directa.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional, elevando la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad, según la asociación civil i(dh)eas. (Infobae-Itzallana)
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional, elevando la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad, según la asociación civil i(dh)eas. (Infobae-Itzallana)

Pese a la controversia, Sheinbaum evitó la ruptura total. Conformó un grupo interinstitucional —integrado por la SRE, Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad— para revisar el informe punto por punto y construir la respuesta oficial ante la visita de Türk.

“Eso no quiere decir que no tengamos comunicación con los organismos de Naciones Unidas”, aclaró la mandataria.

La visita del Alto Comisionado será la primera prueba real de si el diálogo puede prosperar pese a las profundas diferencias entre la postura del gobierno mexicano y la de los organismos internacionales.

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