México

Sopa cremosa de avena y verduras: receta económica, ligera y llena de fibra

Te decimos cómo prepararla paso a paso desde casa

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Plato hondo negro con sopa cremosa de avena y verduras: guisantes, zanahorias y apio. Decorado con queso rallado, cebollino y perejil, sobre mesa de madera.
Un plato hondo de sopa cremosa de avena y verduras, elegantemente decorada con hierbas frescas y queso rallado, se presenta en un ambiente hogareño y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa cremosa de avena y verduras es suave, saciante y perfecta para días frescos o cuando necesitás un plato que nutra y abrace.

La avena le da cuerpo y cremosidad sin necesidad de lácteos, mientras que las verduras aportan sabor, color y fibra.

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Esta sopa es ideal para quienes buscan una opción saludable, rápida y apta para toda la familia. Puedes variar las verduras según temporada y enriquecerla con hierbas frescas o un toque de queso.

Receta de sopa cremosa de avena y verduras

La base es avena arrollada, verduras frescas (como cebolla, puerro, zanahoria, calabaza) y caldo. Todo se cocina junto, se licúa y se sirve bien caliente.

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Toma cenital de sopa de avena y verduras en un bol. Alrededor: avena, zanahoria, calabaza, cebolla, hierbas y cuchara sobre madera rústica.
Una vista cenital muestra un tazón de sopa de avena y verduras, rodeado de ingredientes frescos como zanahorias, calabaza y cebolla, sobre un fondo de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de avena arrollada
  2. 1 cebolla chica picada
  3. 1 puerro (parte blanca, en rodajas)
  4. 1 zanahoria grande en cubos
  5. 1 trozo de calabaza o zapallo (aprox. 200 g) en cubos
  6. 1 papa mediana en cubos (opcional, para más cuerpo)
  7. 1 diente de ajo picado (opcional)
  8. 1,2 litros de caldo de verduras (casero o en cubo)
  9. 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal
  10. Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  11. Hierbas frescas (perejil, ciboulette, tomillo) para servir
  12. Queso rallado para espolvorear (opcional)
Una cazuela de sopa de avena y verduras humeante con zanahorias y guisantes, con una cuchara, junto a rebanadas de pan integral en una mesa de madera.
Una cazuela humeante de sopa de avena y verduras, acompañada de pan integral en rebanadas, se presenta sobre una mesa familiar bañada por luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa cremosa de avena y verduras

  1. En una olla grande, calentar el aceite y saltear la cebolla, el puerro y el ajo 3 minutos hasta transparentar.
  2. Agregar la zanahoria, la calabaza y la papa, y saltear 2 minutos más.
  3. Sumar la avena arrollada y mezclar para que se impregne de sabor.
  4. Verter el caldo caliente, llevar a hervor suave y cocinar 15-18 minutos, hasta que las verduras y la avena estén bien tiernas.
  5. Licuar la sopa (con minipimer o en licuadora) hasta que quede bien cremosa. Volver a la olla, ajustar sal, pimienta y nuez moscada.
  6. Calentar 1-2 minutos más y servir bien caliente, con hierbas frescas y queso rallado si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 platos hondos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 125
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 21 g
  • Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según las verduras y el caldo empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerar en porciones.

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