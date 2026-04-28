Sopa cremosa de avena y verduras: receta económica, ligera y llena de fibra

La sopa cremosa de avena y verduras es suave, saciante y perfecta para días frescos o cuando necesitás un plato que nutra y abrace.
La avena le da cuerpo y cremosidad sin necesidad de lácteos, mientras que las verduras aportan sabor, color y fibra.
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Esta sopa es ideal para quienes buscan una opción saludable, rápida y apta para toda la familia. Puedes variar las verduras según temporada y enriquecerla con hierbas frescas o un toque de queso.
Receta de sopa cremosa de avena y verduras
La base es avena arrollada, verduras frescas (como cebolla, puerro, zanahoria, calabaza) y caldo. Todo se cocina junto, se licúa y se sirve bien caliente.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada
- 1 cebolla chica picada
- 1 puerro (parte blanca, en rodajas)
- 1 zanahoria grande en cubos
- 1 trozo de calabaza o zapallo (aprox. 200 g) en cubos
- 1 papa mediana en cubos (opcional, para más cuerpo)
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 1,2 litros de caldo de verduras (casero o en cubo)
- 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Hierbas frescas (perejil, ciboulette, tomillo) para servir
- Queso rallado para espolvorear (opcional)
Cómo hacer sopa cremosa de avena y verduras
- En una olla grande, calentar el aceite y saltear la cebolla, el puerro y el ajo 3 minutos hasta transparentar.
- Agregar la zanahoria, la calabaza y la papa, y saltear 2 minutos más.
- Sumar la avena arrollada y mezclar para que se impregne de sabor.
- Verter el caldo caliente, llevar a hervor suave y cocinar 15-18 minutos, hasta que las verduras y la avena estén bien tiernas.
- Licuar la sopa (con minipimer o en licuadora) hasta que quede bien cremosa. Volver a la olla, ajustar sal, pimienta y nuez moscada.
- Calentar 1-2 minutos más y servir bien caliente, con hierbas frescas y queso rallado si te gusta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 platos hondos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 125
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 21 g
- Proteínas: 3 g
Valores aproximados, pueden variar según las verduras y el caldo empleados.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerar en porciones.
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