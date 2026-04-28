Sopa cremosa de avena y verduras: receta económica, ligera y llena de fibra

Un plato hondo de sopa cremosa de avena y verduras, elegantemente decorada con hierbas frescas y queso rallado, se presenta en un ambiente hogareño y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa cremosa de avena y verduras es suave, saciante y perfecta para días frescos o cuando necesitás un plato que nutra y abrace.

La avena le da cuerpo y cremosidad sin necesidad de lácteos, mientras que las verduras aportan sabor, color y fibra.

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Esta sopa es ideal para quienes buscan una opción saludable, rápida y apta para toda la familia. Puedes variar las verduras según temporada y enriquecerla con hierbas frescas o un toque de queso.

Receta de sopa cremosa de avena y verduras

La base es avena arrollada, verduras frescas (como cebolla, puerro, zanahoria, calabaza) y caldo. Todo se cocina junto, se licúa y se sirve bien caliente.

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Una vista cenital muestra un tazón de sopa de avena y verduras, rodeado de ingredientes frescos como zanahorias, calabaza y cebolla, sobre un fondo de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 taza de avena arrollada 1 cebolla chica picada 1 puerro (parte blanca, en rodajas) 1 zanahoria grande en cubos 1 trozo de calabaza o zapallo (aprox. 200 g) en cubos 1 papa mediana en cubos (opcional, para más cuerpo) 1 diente de ajo picado (opcional) 1,2 litros de caldo de verduras (casero o en cubo) 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal Sal, pimienta y nuez moscada a gusto Hierbas frescas (perejil, ciboulette, tomillo) para servir Queso rallado para espolvorear (opcional)

Una cazuela humeante de sopa de avena y verduras, acompañada de pan integral en rebanadas, se presenta sobre una mesa familiar bañada por luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa cremosa de avena y verduras

En una olla grande, calentar el aceite y saltear la cebolla, el puerro y el ajo 3 minutos hasta transparentar. Agregar la zanahoria, la calabaza y la papa, y saltear 2 minutos más. Sumar la avena arrollada y mezclar para que se impregne de sabor. Verter el caldo caliente, llevar a hervor suave y cocinar 15-18 minutos, hasta que las verduras y la avena estén bien tiernas. Licuar la sopa (con minipimer o en licuadora) hasta que quede bien cremosa. Volver a la olla, ajustar sal, pimienta y nuez moscada. Calentar 1-2 minutos más y servir bien caliente, con hierbas frescas y queso rallado si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 platos hondos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 125

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 21 g

Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según las verduras y el caldo empleados.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerar en porciones.