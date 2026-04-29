México

SICT supervisó ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX: qué ha pasado con la obra para conectar Observatorio con Mixcoac

Las autoridades revelaron imágenes de cómo lucen los túneles que conectarán el servicio de la línea dorada con la Línea 1 y el Tren El Insurgente

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Así avanza la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX (X/ @SICTmx)
Así avanza la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX (X/ @SICTmx)

La tarde de este miércoles 29 de abril, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realizó un recorrido de supervisión a las obras de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), el proyecto busca enlazar la estación terminal Mixcoac con Observatorio, y así mejorar la movilidad en el Valle de México.

Luego de la finalización de las obras de remodelación en la Línea 1 del Metro CDMX, así como la inauguración del Tren Interurbano México - Toluca, las autoridades federales continuaron con las obras para enlazar la línea dorada con el centro multimodal en Observatorio.

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Tras meses de incertidumbre sobre el avance del proyecto, Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, realizó un recorrido a los túneles y las condiciones en las que se encuentra la obra.

Supervisan ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX

En el recorrido participaron personal de la SICT, así como el director general de Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous. En las imágenes compartidas se puede apreciar detalles de cómo luce el túnel principal que forma parte de la ampliación, así como la interestación y tragaluz en Valentín Campa.

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El avance lento en la ampliación de la Línea 12 del Metro hacia Observatorio prolonga la incertidumbre sobre su conexión con el Tren Interurbano México-Toluca, aun después de que todas las estaciones de este último ya operan, incluida la terminal poniente inaugurada hoy 29 de abril. Según Infobae México, aunque la terminal Observatorio ya permite el transbordo con la Línea 1, el enlace con la Línea 12 sigue sin fecha definida, pese a una década de obras y la meta inicial de concluirlas junto con “El Insurgente”.

Solo 30 metros de túnel separan a la Línea 12 del enlace con Observatorio

Datos oficiales revelan que, hasta octubre de 2025, la ampliación de la Línea 12 registraba “un avance menor al esperado”, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Faltaba excavar aproximadamente 30 metros de túnel en terrenos de relleno antrópico bajo edificaciones, un segmento especialmente complicado por sus características geotécnicas.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, reconoció que el tramo requiere una “metodología particularmente cautelosa”. El avance registrado era de apenas “un metro o metro y medio durante cuatro semanas”. Este ritmo contrasta con los progresos de otras zonas del proyecto, donde normalmente se alcanzaban varias decenas de metros cada mes.

La obra enfrenta además limitaciones técnicas que han retrasado su finalización, a pesar de los recursos presupuestados y los compromisos de las autoridades capitalinas. El trayecto del túnel, indispensable para conectar con la terminal Observatorio y facilitar el transbordo directo con la Línea 1 y el Tren Interurbano, permanece incompleto.

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