México

Incendios en CDMX en medio de la ola de calor: bomberos reportan fuego en Lomas de Chapultepec y Azcapotzalco

Los servicios de emergencia se dirigen a ambos puntos

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(X/@kalel_kara/@PatoDosPuntos3)
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Los habitantes de la Ciudad de México están viviendo una ola de calor, paralelamente, se reportan incendios en al menos dos zonas de la capital.

Servicios de emergencia se dirigen a trabajar por incendio en la colonia San Francisco Tetecala, en Azcapotzalco.

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Por otra parte, se reporta humo elevándose en la colonia Lomas de Chapultepec.

Incendio en Azcapotzalco

Se presume que la enorme columna de humo negro se produjo por la quema de materiales en alguna fábrica, sin embargo no se ha confirmado en dónde se ubica el predio.

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Cabe señalar que se trata de una zona industrial, por lo que hay varias fábricas cerca, algunas son de madera y otras de alimentos como galletas.

Quedó captada una gran columna de humo denso y oscuro ascendiendo hacia el cielo, se presume que se trata de una fábrica, pero al momento se desconoce el material quemado (X/@@PatoDosPuntos3)

Por el momento tampoco hay reportes de personas heridas.

Información en desarrollo*

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