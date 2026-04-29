El INE y la ONU lanzan programa para impulsar participación política de las mujeres en México

Fotografía de archivo en la que se registró una vista general del frontispicio del edificio sede del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, en la capital mexicana. EFE/Madla Hartz

El Instituto Nacional Electoral (INE) da inicio a la edición 2026 del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el respaldo técnico y estratégico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este mecanismo, que busca atender la brecha de género en espacios de toma de decisiones, incorpora nuevos controles de transparencia y mecanismos de fiscalización, tras revisar los procesos de ediciones previas. El objetivo central es consolidar entornos democráticos seguros y libres de discriminación en todo el país.

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La edición 2026 marca la decimoséptima generación de este programa y presenta una estructura actualizada en sus bases de participación y anexos técnicos.

Las organizaciones interesadas podrán postular proyectos cuya temática obligatoria es la promoción de los derechos político-electorales y el liderazgo efectivo de las mujeres.

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El INE reafirma su compromiso de seguir impulsando la participación activa y plena de las mujeres

Las propuestas deben incorporar acciones específicas para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, conforme a la prioridad institucional establecida por el INE.

Estrategia nacional e instrumentos jurídicos para fortalecer la participación

El despliegue operativo del programa en este ciclo se alinea con la Estrategia Nacional de Educación Cívica, implementada por el INE para fomentar una ciudadanía con derechos plenos.

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La colaboración con el PNUD definió el perfil internacional de la edición, al permitir la inclusión de observaciones técnicas tanto del organismo internacional como de la propia Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.

El sustento normativo del programa lo constituyen dos instrumentos principales: la convocatoria y las reglas de operación.

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La convocatoria detalla las modalidades de participación, temáticas y requisitos para las organizaciones de la sociedad civil, mientras que las reglas de operación establecen los criterios de elegibilidad y los mecanismos de ejecución. Ambos documentos fueron actualizados para 2026. El objetivo es optimizar la diversificación de modalidades y anexos técnicos, así como la certeza jurídica en cada fase de la operación.

Acompañamiento institucional en proyectos con enfoque de género

El INE implementa nuevas acciones correctivas y preventivas que surgen del análisis de fiscalizaciones anteriores. La transparencia y la rendición de cuentas se afianzan como ejes rectores, en cumplimiento de las observaciones del Órgano Interno de Control y las recomendaciones de consejeras electorales e integrantes de jurados calificadores de versiones anteriores.

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Los proyectos seleccionados deberán operar bajo estándares de perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad. La Unidad Técnica del INE y el PNUD revisaron la estructura técnica de la convocatoria, asegurando la inclusión de mecanismos de seguimiento reforzados. Esto permitirá un acompañamiento integral durante la implementación local de las propuestas.

Con la publicación oficial de la convocatoria, el INE abre la recepción de proyectos elaborados por organizaciones de cualquier estado o municipio. Así inicia la etapa operativa que busca fortalecer la incidencia de liderazgos femeninos en todos los niveles de decisión pública.

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La convocatoria y las reglas de operación de este ciclo pueden consultarse a través de los canales oficiales del INE, quienes pondrán a disposición los lineamientos actualizados tras la validación de todas las observaciones técnicas por las instancias involucradas.