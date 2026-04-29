México

Senado avala reforma para crear ley nacional contra el feminicidio

Tras el respaldo de 27 congresos estatales, se declara constitucional el cambio que permitirá unificar criterios, sanciones y protocolos de investigación en todo el país

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El Senado declaró la constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio tras el aval de 27 congresos estatales. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
El Senado declaró la constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio tras el aval de 27 congresos estatales. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El Senado de la República emitió este 28 de abril la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de feminicidio, tras el aval de 27 congresos estatales.

Con ello, se cumple el procedimiento establecido en la ley para modificar la Carta Magna y se da paso a la construcción de un nuevo marco jurídico nacional.

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El dictamen fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, lo que permitirá su entrada en vigor y habilitará al Congreso de la Unión para legislar en la materia con alcance nacional.

Nueva ley general de feminicidio: objetivos y alcances

La reforma abre la puerta para crear una Ley General en materia de feminicidio que unifique criterios en todo el país.

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La modificación al artículo 73 abre paso a un nuevo marco jurídico nacional en la materia.

Actualmente, existen diferencias entre estados en la forma de investigar, tipificar y sancionar este delito, lo que ha generado inconsistencias e impunidad.

Con esta nueva legislación se busca establecer bases comunes que garanticen justicia efectiva para las víctimas y sus familias, además de fortalecer la prevención de estos crímenes.

De qué trata la reforma sobre feminicidio

  • Se faculta al Congreso de la Unión para emitir una Ley General aplicable en todo el país.
  • Se homologará el tipo penal de feminicidio para evitar diferencias entre estados.
  • Se establecerán sanciones uniformes, con penas que podrían ir de 40 a 70 años.
  • Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo protocolo de feminicidio.
  • Se estandarizarán las razones de género y agravantes del delito.
  • Se fortalecerá la reparación del daño y la atención a víctimas indirectas.

Plazo de 180 días para expedir legislación nacional

De acuerdo con los artículos transitorios, el Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la nueva ley.

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El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para expedir la nueva Ley General en materia de feminicidio. Crédito: Senado de la República

Durante este periodo, se deberán definir los lineamientos que regirán en todo el país, incluyendo protocolos de actuación, sanciones y mecanismos de reparación del daño.

Uno de los cambios más relevantes será que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio, lo que busca evitar omisiones o malas clasificaciones.

Cifras de feminicidio en México evidencian urgencia de la reforma

Datos oficiales indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque se reconoce que la cifra real podría ser mayor.

En tanto, durante el primer trimestre de 2026 se han reportado 148 casos a nivel nacional.

Una mujer con el cabello recogido y chaqueta oscura sostiene una vela encendida, con el rostro parcialmente oculto, frente a un muro con nombres y velas.
La crisis de feminicidios en México se mantiene como uno de los principales retos en materia de seguridad y justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras reflejan la gravedad de un problema estructural que ha sido señalado como una de las formas más extremas de violencia de género, afectando directamente los derechos humanos de mujeres y niñas.

Senado destaca enfoque de justicia con perspectiva de género

Desde el Senado se subrayó que esta reforma permitirá avanzar hacia una justicia más efectiva, con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.

Legisladoras destacaron que no basta con reconocer la violencia estructural, sino que es necesario traducir ese reconocimiento en acciones concretas dentro de las instituciones.

También se enfatizó la importancia de garantizar investigaciones sólidas, procesos rigurosos y sentencias que respondan a la gravedad del delito.

Senado - México
El Senado destacó la importancia de avanzar hacia una justicia con perspectiva de género en México. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Congresos estatales que aprobaron la reforma

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Colima
  • Durango
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas
  • Ciudad de México

Con este respaldo mayoritario, la reforma constitucional en materia de feminicidio avanza hacia su implementación, con la expectativa de establecer un sistema más uniforme y eficaz para combatir este delito en todo el país.

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