Senado avala reforma para crear ley nacional contra el feminicidio

El Senado de la República emitió este 28 de abril la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de feminicidio, tras el aval de 27 congresos estatales.
Con ello, se cumple el procedimiento establecido en la ley para modificar la Carta Magna y se da paso a la construcción de un nuevo marco jurídico nacional.
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El dictamen fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, lo que permitirá su entrada en vigor y habilitará al Congreso de la Unión para legislar en la materia con alcance nacional.
Nueva ley general de feminicidio: objetivos y alcances
La reforma abre la puerta para crear una Ley General en materia de feminicidio que unifique criterios en todo el país.
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Actualmente, existen diferencias entre estados en la forma de investigar, tipificar y sancionar este delito, lo que ha generado inconsistencias e impunidad.
Con esta nueva legislación se busca establecer bases comunes que garanticen justicia efectiva para las víctimas y sus familias, además de fortalecer la prevención de estos crímenes.
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De qué trata la reforma sobre feminicidio
- Se faculta al Congreso de la Unión para emitir una Ley General aplicable en todo el país.
- Se homologará el tipo penal de feminicidio para evitar diferencias entre estados.
- Se establecerán sanciones uniformes, con penas que podrían ir de 40 a 70 años.
- Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo protocolo de feminicidio.
- Se estandarizarán las razones de género y agravantes del delito.
- Se fortalecerá la reparación del daño y la atención a víctimas indirectas.
Plazo de 180 días para expedir legislación nacional
De acuerdo con los artículos transitorios, el Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la nueva ley.
Durante este periodo, se deberán definir los lineamientos que regirán en todo el país, incluyendo protocolos de actuación, sanciones y mecanismos de reparación del daño.
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Uno de los cambios más relevantes será que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio, lo que busca evitar omisiones o malas clasificaciones.
Cifras de feminicidio en México evidencian urgencia de la reforma
Datos oficiales indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque se reconoce que la cifra real podría ser mayor.
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En tanto, durante el primer trimestre de 2026 se han reportado 148 casos a nivel nacional.
Estas cifras reflejan la gravedad de un problema estructural que ha sido señalado como una de las formas más extremas de violencia de género, afectando directamente los derechos humanos de mujeres y niñas.
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Senado destaca enfoque de justicia con perspectiva de género
Desde el Senado se subrayó que esta reforma permitirá avanzar hacia una justicia más efectiva, con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.
Legisladoras destacaron que no basta con reconocer la violencia estructural, sino que es necesario traducir ese reconocimiento en acciones concretas dentro de las instituciones.
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También se enfatizó la importancia de garantizar investigaciones sólidas, procesos rigurosos y sentencias que respondan a la gravedad del delito.
Congresos estatales que aprobaron la reforma
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Estado de México
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
- Ciudad de México
Con este respaldo mayoritario, la reforma constitucional en materia de feminicidio avanza hacia su implementación, con la expectativa de establecer un sistema más uniforme y eficaz para combatir este delito en todo el país.
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