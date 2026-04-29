CDMX: este será el día más caluroso de la semana

Esta semana persistirá el calor en CDMX. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

En esta ola de calor, las noches en la Ciudad de México se mantendrán cálidas, con temperaturas que superarán los 24 ℃ en las alcaldías del centro y poniente, según la Secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Este ambiente nocturno, sumado a máximas previstas por encima de los 33 ℃, obliga a la población a extremar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Nunca se debe dejar a menores dentro de vehículos estacionados bajo el sol, ya que el interior de los automóviles puede alcanzar valores peligrosos.

Alerta por altas temperaturas en la capital entre el miércoles y jueves

Se estima que entre el miércoles y el jueves la CDMX registre una temperatura mayor a los 33 grados centígrados. Mientras tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en once alcaldías debido a las altas temperaturas pronosticadas, las cuales oscilarán entre 30 y 32 ℃ en:

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Gustavo Madero

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Iztacalco

Benito Juárez

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Xochimilco.

Las zonas elevadas del sur y poniente tendrán valores algo menores, rondando los 27 ℃, pero en la mayor parte de la capital, las máximas no descenderán de 30 ℃ al menos hasta el sábado.

Se recomienda mantenerse siempre bien hidratado. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Recomendaciones para evitar el golpe de calor

El golpe de calor representa un riesgo considerable. Esta condición se presenta cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura interna.

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Para combatir los efectos de la temporada de calor, se recomienda evitar el ejercicio físico intenso al aire libre entre el final de la mañana y las 16:00 h, hidratarse constantemente y optar por vestimenta ligera, de tonos claros y materiales transpirables como el algodón.

El consumo de bebidas alcohólicas, cafeína o productos con alto contenido de azúcar debe limitarse, ya que favorecen la deshidratación.

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En cuanto a la alimentación, resulta preferible elegir frutas, verduras y ensaladas, además de alimentos frescos como pepino, sandía y melón, que contribuyen a mantener el cuerpo hidratado.

No se recomienda hacer ejercicio entre las 11 y las 16 horas. (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Los sombreros de ala ancha y las gafas de sol ayudan a protegerse de la radiación solar directa.

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Durante las horas de mayor radiación, entre las 11:00 y las 16:00 h, conviene permanecer en espacios frescos y ventilados, recurriendo a la sombra, ventiladores o aires acondicionados según disponibilidad.

El periodo de máximas históricas en la CDMX suele coincidir con la primavera y los primeros días previos a la temporada de lluvias.

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Las previsiones apuntan a que mayo traerá tormentas y variaciones térmicas, pero mientras tanto, la ola de calor continúa y se intensifica, con anomalías de hasta 9 ℃ por encima del promedio habitual.

Mantenerse informado a través de canales oficiales y notificaciones meteorológicas resulta fundamental para anticipar nuevos episodios de calor extremo.

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