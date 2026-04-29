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Beneficios del llantén: para qué sirve y cómo se utiliza como laxante natural

Es una planta que puede emplearse de diversas maneras para apoyar el tratamiento de distintos problemas de salud

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(foto: Ministerio de Salud)
El llantén es una planta que se puede encontrar fácilmente en Europa y América (foto: Ministerio de Salud)

El llantén forma parte de la familia de las plantagináceas y es una especie común tanto en Europa como en América. Sus hojas, comestibles, pueden añadirse a diferentes preparaciones como ensaladas, sopas, guisos, purés o infusiones, ya sea en platos fríos o templados.

Entre sus principales compuestos activos se encuentran flavonoides, aucubina, ácido silícico, taninos y mucílagos. Estas sustancias le otorgan propiedades antisépticas, expectorantes, antibióticas, cicatrizantes, antiinflamatorias, calmantes, depurativas, saciantes, antihemorrágicas, emolientes y astringentes.

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Se pueden utilizar tanto las hojas como las inflorescencias y semillas de la planta, que son fuente de mucílagos y minerales. Las hojas, en particular, resultan útiles en cualquier época del año, ya estén frescas o secas, sin que esto afecte sus cualidades, según información del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONACYTEC).

(foto: Ministerio de Salud)
El llantén cuenta con múltiples beneficios (foto: Ministerio de Salud)

¿Cuáles son los beneficios de consumir llantén?

- Expulsión de secreciones bronquiales: las cuales se llegan a acumular por su acción broncodilatadora. Se trata de un remedio adecuado para combatir las afecciones en el aparato respiratorio en general, gracias a su contenido de mucílagos, silicio, taninos, acubina y flavonoides que contiene.

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Además, la acubina tiene propiedades antiespasmódicas y antinflamatorias que ayudan a calmar la tos, sin embargo suele ser de ayuda en otras afecciones tales como: bronquitis, asma, resfriado común, afonía, faringitis, laringitis y voz ronca.

- Ayuda a detener la diarrea: gracias a sus propiedades astringentes, también es ideal para combatir la gastritis o alguna otra afección intestinal inflamatoria. En los casos de estreñimiento se recomienda ingerir su extracto de semillas, puesto que la cantidad de mucílagos es mayor y más efectiva.

(foto: Ministerio de Salud)
Es conocida por ser un laxante suave (foto: Ministerio de Salud)

- Protege el hígado: gracias a su concentración de antioxidantes y fibra que refuerzan los procesos de desintoxicación, la cual es asociada con la prevención del virus de la hepatitis.

- Ayuda a cicatrizar: ya que tiene la capacidad de suavizar, ablandar y aumentar el grado de humedad de la piel y mucosas en afecciones cutáneas como heridas, hemorragias o cicatrices de forma tópica. Debido a sus propiedades astringentes y antibacterianas es ideal para ayudar a desinflamar y desinfectar heridas en la piel, tales como: llagas, ampollas, raspones, acné y dermatitis.

¿Cómo se utiliza el llantén?

- Infusión o decocción: se deberá tomar tres tazas al día durante una semana o máximo dos. Para poder prepararla se utilizarán 24 gramos de hojas secas por cada taza de té, mientras que para su preparación se deberá p hervir agua para posteriormente añadirle las hojas (ya sean frescas o secas), dejarlas reposar entre 5 y 10 minutos, colar la infusión y dejarla enfriar para después ingerirla.

(foto: Ministerio de Salud)
Se puede utilizar de varias formas (foto: Ministerio de Salud)

- Cataplasma para desinflamar: se utiliza para poder aplicarla de manera local en la zona afectada o lesionada y cuenta con un efecto antiinflamatorio. Para poder hacerlo se deberán lavar algunas hojas frescas para posteriormente escaldarlas rápidamente en agua hirviendo. Después se tendrá que ponerlas a escurrir y molerlas en un mortero, la pasta que salga se deberá aplicar directamente en la zona afectada y se tendrá que dejar actuar aproximadamente durante 30 minutos, el proceso se puede repetir hasta tres veces al día.

- Jarabe: para poder realizarlo se tendrá que machacar algunas hojas frescas con un poco de agua y dejarlas reposar por dos horas. Posteriormente se deberá filtrar el líquido obtenido y mezclarlo a partes iguales con azúcar o miel, por último, ponerlo a baño maría unos minutos para que se combine bien la mezcla. Se puede tomar una cucharada sopera tres veces al día. Es importante no sobrepasar las indicaciones para que el efecto sea más rápido.

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