El perturbador video que publicó la ex reina de belleza Carolina Flores que darían pistas de amenazas

La ex reina de belleza de Ensenada, Carolina Flores, publicó un video que levanta sospechas de posibles amenazas previas y muestra un inquietante parecido en la forma en que fue asesinada por su suegra a disparos

El 18 de marzo de 2025 la ex reina de belleza Carolina Flores, quien murió el 15 de abril a manos de su suegra, publicó un video que deja muchas dudas respecto a si la ex reina de belleza habría recibido algún tipo de amenaza de muerte o habría sido un aliciente para que la madre de su esposo ideara cómo matarla.

Pudo ser un simple trend más de TikTok sin ningún tipo de relación con el terrible asesinato ocurrido un año después, sin embargo lo perturbador es la gran similitud que guarda el video con la forma en que la joven madre de 28 años murió. En la grabación donde se ve los instantes antes de su muerte se escuchan exactamente seis balazos, los mismos que Carolina muestra en un juego interactivo donde dispara a botellas arriba de su cabeza.

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El video está acompañado de una frase “Ojo de loca no se equivoca” y se escucha la canción “Laurita Garza” de Los Invasores de Nuevo León, además en una parte de la canción refiere que la protagonista mató a su novio de seis disparos.

Tras la viralización del caso y del video dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez se revela la conversación que ambas tuvieron previo a que Érika María “N” asesinara a su nuera y que demuestra que no discutieron ni su reacción de dispararle fuera por alguna discusión previa, todo quedó registrado por una cámara con sensor de movimiento que habría colocado la propia víctima en el área de cunero de su hija.

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Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

Carolina: “¿Se vinieron en carro?” (habla de ella y su perro León, un golden retriever color café que la joven adoptó desde que era un cachorro y estuvo presente en el asesinato)

Érika “N”: “En carro... desde el sábado”.

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Carolina: “¿Y León cómo se portó?”

Érika “N”: “Bien, andaba medio mareado, pero hicimos varias paradas para que fuera al baño y descansar”.

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Luego de esta breve conversación, según las grabaciones y testimonios, Érika utilizó una petición para distraer a la modelo: “¿No me podrás regalar una botellita de agua?”, le preguntó.

Debido a que sonaron torretas de alguna patrulla, Carolina comentó que habían matado recientemente a alguien cerca de ahí. Mientras Carolina le dio la espalda para ir por su agua a la cocina Érika aprovechó el momento para dispararle, posteriormente su hijo salió para averiguar qué pasaba y al cuestionarla ella respondió “Nada, me hizo, enojar. Tu familia es mía, Tú eras mío y ella te robó”

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece que se investiga el caso como feminicidio y que la principal sospechosa es Erika N, suegra de la víctima, quien ya cuenta con orden de aprehensión.

Para la familia Flores, las fricciones entre Carolina y Erika María se volvieron insostenibles durante el embarazo de la víctima y llevaron a una distancia emocional que marcó la dinámica entre ambas. Así lo detalló Reyna Gómez Molina, madre de la exreina de belleza, en declaraciones a Univisión.

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La pareja Flores-Herrera decidió mudarse a la Ciudad de México para escapar de un ambiente familiar marcado por episodios de control y celos. No obstante, la llegada de Erika María en abril intensificó las tensiones y, conforme a la indagatoria de la fiscalía y los videos recabados, esta visita coincidió con el día del feminicidio, ocurrido en presencia del esposo y la hija de Carolina.

Un tatuaje de Carolina honraba el apellido de su suegra

Alejandro y Carolina mostraban su amor en redes sociales, él se hizo un tatuaje de los ojos de ella y ella se hizo uno discreto con las iniciales de él AH y un símbolo de corazón. Cabe señalar que el primer apellido de su esposo era Sánchez, y ella puso Herrera probablemente para darle un lugar más carcano a la madre de su esposo.

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Una amiga cercana afirmó en entrevista con el programa Siéntese quien pueda de Univisión que Carolina “amaba a su suegra” antes del crimen y exigió que “el caso no quede impune”.

La testigo detalló que, tras el embarazo de Carolina, la relación entre la modelo y la madre de su esposo habría cambiado. “Desde que ella se embarazó todo cambió”, expresó en la entrevista emitida por Univisión.

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Carolina Flores fue reconocida por ganar el título Miss Teen Universe Baja California 2017. A lo largo de su vida compartió contenido sobre moda y temas personales a través de TikTok y otras redes sociales, construyendo una presencia significativa en el ámbito digital.

El caso genera indignación y el reclamo de justicia se mantiene activo entre familiares y usuarios de redes sociales. La Fiscalía de la CDMX continúa el proceso bajo el protocolo de feminicidio y ha cifrado la investigación en la localización de Erika María Herrera.

“No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”, declaró la madre de la joven asesinada.